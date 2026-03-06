Descuentos en droguerías Cafam si se vacuna contra el VPH este 6 y 7 de marzo en Bogotá

La vacuna es esencial para prevenir varios tipos de cáncer causados por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Foto: Getty Images - Getty Images

Este viernes, 6 de marzo, y este sábado, 7 de marzo, son unos buenos días para acudir a puntos de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), culpable de varios tipos de cáncer. Si lo hace tres puntos en Bogotá, va a tener un beneficio extra: obtendrá el 30% de descuento en varios productos en droguerías Cafam.

Así lo anunció el subsecretario de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Julián Fernández, en su cuenta de X.

“Vacunarse es siempre un motivo de felicidad, pero además en alianza con Cafam y almacenes Éxito, las personas que se vacunen en estos 3 puntos entre el 6 y el 7 de marzo recibirán descuento del 30% en las droguerías Cafam en productos destacados”, escribió Fernández.

Los puntos a los que se refiere son los siguientes:

Éxito Bosa, ubicado en la calle 65 Sur #78H - 54.

Éxito Calle 80, ubicado en la carrera 59A #79 - 30.

Éxito Usme, ubicado en la carrera 1A #65D - 58 Sur.

¿Por qué es importante la vacuna contra el VPH?

Vacunarse contra el VPH es crucial para prevenir el cáncer de cuello uterino, uno de los cánceres que más muertes causa en las mujeres.

Según la Organización Mundial de la Salud, es el cuarto cáncer más común en mujeres a nivel mundial. En 2022, se detectaron alrededor de 660.000 casos nuevos y más 350.000 muertes.

Por ese motivo, es que la vacuna contra el VPH, recuerda la Secretaría de Salud de Bogotá, “es considerada hoy como una de las estrategias más efectivas para prevenir la infección por VPH, así como los efectos graves, complicaciones y los cánceres a causa de esta, especialmente -pero no exclusivamente-, cuando se administra antes de iniciar la vida sexual; lo cual permite garantizar la protección antes del contacto con el virus a través de esta vía”.

Como lo indica esta entidad, el VPH no causa, únicamente, cáncer de cuello uterino, sino otros tipos de cáncer como de pene, ano, garganta y boca.

¿Quiénes pueden vacunarse contra el VPH?

Como lo indica Profamilia, la vacuna contra el VPH está disponible para niñas y niños entre los 9 y los 17 años, y para todos los hombres y mujeres hasta los 45 años.

