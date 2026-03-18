“Sueros de rehidratación y bebidas deportivas no son para el consumo diario”: Red PaPaz

Conozca las diferencias entre los sueros rehidratantes y las bebidas deportivas, así como los riesgos a los que se expone si los consume de manera cotidiana. Foto: Invima

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En los últimos meses, distintas autoridades y organizaciones han emitido alertas y recomendaciones sobre el consumo de sueros de rehidratación oral y bebidas hidratantes que se pueden comprar de manera sencilla en distintos establecimientos comerciales del país.

Como contamos en esta nota a mediados de diciembre del año pasado, el Invima hizo un llamado a tener un consumo responsable de este tipo de productos, al tiempo que recordó los efectos adversos a los que se exponen las personas que los consuman de manera inadecuada.

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Ahora, la organización Red PaPaz, que trabaja por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia y América Latina, volvió a encender las alarmas por el consumo inapropiado de estas bebidas.

“Se ha vuelto común ver sueros de rehidratación oral y bebidas hidratantes para deportistas en tiendas, colegios y hogares. Se consumen sin tener claro para qué sirven realmente y sin saber que su consumo cotidiano puede traer riesgos para la salud”, señaló la organización a través de un comunicado.

Lo primero que aclaran desde Red PaPaz es cuáles son las diferencias entre los sueros de rehidratación oral y las bebidas hidratantes para deportistas y para qué sirve cada una de estas.

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Frente a los primeros (que encuentra bajo marcas como Electrolit, Pedialyte, Active 30 MEQ, entre otras), la organización explica que son medicamentos de venta libre, diseñados para tratar o prevenir la deshidratación causada por diarrea, vómito, fiebre alta y otras condiciones de salud.

Mientras tanto, las segundas (Gatorade, Powerade, Suerox, entre otros) son bebidas ultraprocesadas, elaboradas para reponer líquidos, electrolitos (como sodio y potasio) y energía en contextos de ejercicio intenso y prolongado, es decir, más de 60 minutos o en casos de sudoración extrema. Estas bebidas pueden contener aditivos como saborizantes, colorantes y acidulantes.

El consumo habitual de estos productos también puede generar una serie de consecuencias para la salud de niños, niñas, adolescentes y madres gestantes y lactantes, dicen desde Red PaPaz.

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En el caso de los sueros de rehidratación oral, el exceso de sodio en la sangre, especialmente en niños y niñas pequeños, puede afectar su equilibrio corporal. También puede generar sobrecarga renal y problemas en los riñones. Adicionalmente, durante la gestación, puede afectar la salud de la madre y del bebé, por lo que se recomienda su consumo solo bajo indicación médica.

Frente a las bebidas hidratantes para deportistas, el consumo habitual en estos grupos poblacionales puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, así como significar un consumo innecesario de sodio, sobre todo cuando se realizan actividades físicas leves o cotidianas, lo que aumenta el riesgo de hipertensión arterial.

Además, “su alto contenido de azúcares o presencia de edulcorantes aumentan el riesgo de caries, sobrepeso, alteraciones de la microbiota intestinal y resistencia a la insulina”, asegura la organización.

Ante estos riesgos, Red PaPaz emitió una serie de recomendaciones para madres, padres y cuidadores.

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La primera de ellas es sencilla: el agua siempre es la mejor opción. “Es excelente y suficiente para la hidratación diaria, en actividades normales, ejercicio leve o moderado”, explican desde la corporación. Además de promover su consumo habitual, la organización también advierte que ni el suero ni las bebidas hidratantes deben desplazar su consumo.

La segunda recomendación es diferenciar el suero de la bebida deportiva. Para esto es clave leer las etiquetas, pues los sueros deben indicar que son un medicamento, mientras que las bebidas deportivas deben contener su información nutricional y no prometer beneficios médicos, pues no curan ni previenen enfermedades.

La tercera recomendación es hacer un uso adecuado de estas bebidas. Los sueros, dicen, solo deben ser empleados en casos de diarrea, vómito o fiebre, siguiendo instrucciones médicas. Mientras tanto, las bebidas deportivas pueden ser utilizadas luego de ejercicio intenso y no deben reemplazar al agua.

Finalmente, la organización recomienda que si persisten las dudas, o si un niño o niña presenta síntomas persistentes de deshidratación o enfermedad, lo más adecuado es consultar al personal de salud y evitar la automedicación.

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