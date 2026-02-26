Sarampión y Mundial 2026: estas son las directrices de Minsalud ante el riesgo de brotes

Resume e infórmame rápido

La evolución de los casos de sarampión en la región muestra una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, especialmente en algunas sedes del próximo Mundial de Fútbol. Ante este escenario, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud emitieron directrices para prevenir la importación y eventual propagación de casos en el país.

Sarampión y Mundial de Fútbol: que no se le empantane la fiesta Foto: Agencia EFE

A través de la circular 4 de 2026, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud emitieron las directrices para enfrentar el riesgo de brotes de sarampión y rubéola durante la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué tiene que ver la realización del Mundial de Fútbol con el sarampión? Esta enfermedad, que América había logrado eliminar hace menos de una década, ha vuelto a encender alertas sanitarias en las últimas semanas. En la región de las Américas, los casos confirmados se multiplicaron en 2025 y las primeras semanas de 2026 muestran una tendencia que preocupa a las autoridades de salud.

De acuerdo con el reporte de la Organización Panamericana de Salud (OPS) para 2025 y 2026, la región evidencia una dispersión de casos de sarampión con un total de 14.891 contagios y 29 defunciones, de las cuales 2 se dieron en población indígena. Se han registrado 29 muertes en la región, 24 de ellas en México y 2 en Canadá. Junto con Estados Unidos —que enfrenta un panorama similar—, estos países serán anfitriones del Mundial de Fútbol de 2026.

En el mismo sentido, y ante el incremento sostenido de casos, la OPS realizó una evaluación de riesgo el 18 de febrero de 2026, en la cual concluyó que el riesgo para la salud pública en la Región de las Américas frente al sarampión debe calificarse como “muy alto”.

De esta manera, el Minsalud y el INS determinaron algunas directrices para el manejo de este riesgo de contagio, en particular en el contexto del próximo mundial de fútbol.

La primera directriz que establece el documento está dirigida a las entidades territoriales. En particular, establece que gobernaciones, alcaldías y secretarías de Salud tendrán que elaborar análisis de riesgo basados en los escenarios donde participará la selección Colombia y países con brotes activos, evaluar la capacidad de la red hospitalaria para enfrentar un incremento exponencial en la demanda de servicios por sarampión o rubéola y, entre otros, mapear la población susceptible.

“Se deberán garantizar canales de comunicación redundantes y en tiempo real que permitan la coordinación inmediata de la red hospitalaria ante cualquier evento de salud pública o emergencia en el marco de la situación epidemiológica de sarampión y en el marco del evento Copa Mundial FIFA 2026″, se lee en el documento.

Por su parte, la circular también fija lineamientos en materia de vigilancia epidemiológica y protocolos de los laboratorio, e insta a intensificar los controles, especialmente en viajeros que ingresen al país. Entre las medidas establecidas se incluye la notificación inmediata al sistema Sivigila de todo caso con cuadro febril exantemático (no vesicular) en personas con antecedente reciente de viaje internacional. Además, se ordena el aislamiento respiratorio obligatorio de los casos sospechosos.

En materia de vacunación, el documento ordena a las entidades territoriales diseñar y ejecutar planes que garanticen el acceso a las dosis para toda la población, sin importar su afiliación al sistema de salud. Por otra parte, se establece que todo el personal asistencial y administrativo debe contar con el esquema completo.

En la directriz también se establecen recomendaciones para los viajeros, entre las que se incluye el lavado frecuente de manos y estar atentos a signos de alarma como la aparición de un brote rojizo acompañado de fiebre. Por su parte, al regresar al país, los viajeros deberán vigilar su estado de salud durante los 30 días siguientes. Si presentan síntomas, deberán comunicarse de inmediato por vía telefónica con su servicio de salud.

