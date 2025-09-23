Se aplaza de nuevo discusión de la reforma a la salud: la próxima semana inicia el debate

La mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado anunció el aplazamiento de la discusión del proyecto, debido a la convocatoria de la plenaria de la corporación. Actualmente, tres ponencias concentran las posturas frente a la reforma al sistema de salud. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La discusión de la reforma a la salud, que estaba programada para este 24 de septiembre, fue nuevamente aplazada en la Comisión Séptima del Senado, debido a que la plenaria de la corporación fue convocada para la mañana de este miércoles.

“Por instrucciones de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima, nos permitimos informa que la sesión programada para este miércoles 24 de septiembre queda aplaza para la próxima semana en razón de que la plenaria fue convocada para este mismo día a las 8:00 de la mañana”, se lee en una notificación de la comisión.

Lo invitamos a leer: Lo que propone la ponencia alternativa de la reforma a la salud. ¿Qué rol tendrán las EPS?

Vale señalar que la sesión, programada parte este martes 24 de septiembre, fue levantada porque no se conformó el quórum debido a la ausencia del bloque opositor e independiente. A la sesión solo llegaron 7 de los 14 senadores que conforman la comisión:Martha Peralta, Wilson Arias y Ferney Silva(Pacto Histórico),Fabián Diaz(Alianza Verde), Omar de Jesús Restrepo (Comunes), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Nadia Blel (Partido Conservador). No asistieron los congresistas de Centro Democrático, Partido de la U, ASI, y las colectividades cristianas.

En todo caso, dos de los congresistas del petrismo, Diaz y Silva, indicaron que ya tienen lista una apelación ante un eventual hundimiento de la reforma a la salud, que lleva aproximadamente cinco meses estancada en la Séptima. Y es que precisamente, este mecanismo (presentado por Diaz) logró revivir la reforma laboral, que fue hundida por nueve senadores de la Séptima a inicios de este año. La reforma pasó a la Comisión Cuarta y posteriormente a la plenaria, que aprobó la medida en su último debate.

El Gobierno está listo para llamar a sus simpatizantes a la movilización si se hunde el proyecto, tal como lo hizo con la laboral, que desató un intenso debate en torno a la realización de unaconsulta popularpara aprobar estas modificaciones en el sistema laboral. Finalmente, el Legislativo cedió.

Por el momento, tres ponencias concentran las posturas frente a la reforma al sistema de salud. Entre estas están las radicada por el Gobierno (positiva), una presentada por la oposición del Centro Democrático (negativa) y una alternativa radicada este martes con el respaldo de las senadoras Norma Hurtado Sánchez, Lorena Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo García.

La propuesta plantea un modelo en el que el riesgo financiero estaría en manos del Estado, mientras que el riesgo en salud sería administrado por las Gestoras de Salud y Vida, figura que reemplazaría a las actuales EPS. Bajo este esquema, la prestación de servicios se mantendría con participación de actores públicos, privados y mixtos.

Este primer detalle busca responder a una de las críticas centrales a la propuesta del Gobierno: para muchos hay falta de precisión sobre qué entidad sería responsable de administrar los dos tipos de riesgo que existen en el sistema. Por un lado, el riesgo financiero, que consiste en garantizar que haya recursos suficientes y que el sistema sea sostenible en el tiempo. Por otro, el riesgo en salud, que implica organizar y controlar la atención de los pacientes, asegurar la calidad de los servicios y vigilar que los tratamientos y procedimientos respondan de manera efectiva a las necesidades de la población. En la propuesta alternativo, el primero estaría a cargo del Estado y el segundo en manos de las EPS.(Puede ver:Así están las fuerzas para el tercer debate de la reforma a la salud)

La propuesta de las congresistas fue rechazada por el Gobierno Nacional que indicó que esta “no sirve” y que, en palabras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, “propone más dinero para el despilfarro de las EPS”.

En todo caos, el debate fue reagendado para la próxima semana, y hay varios llamados para que se apruebe la ponencia alternativa, pues aunque la mayoría está en contra del proyecto, temen un “castigo” social por hundir la iniciativa, como sucedió anteriormente con la laboral.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺