Se avecinan días clave para la discusión de la reforma a la salud en el Senado

La Comisión Séptima del Senado se prepara para reiniciar, en contados días, la discusión del tercer debate de la reforma a la salud, uno de los proyectos más importantes del Gobierno (quizá el más importante) de esta legislatura. Los congresistas afrontarán una semana en la que tendrán que empezar a tomar decisiones, en medio de unos días convulsos en el mundo de la salud: el informe de la Contraloría sobre las finanzas de las EPS y el debate de control político al ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo (que además enfrentará una moción de censura) caldean el ambiente.

Durante enero y febrero, la Comisión Séptima ha liderado la realización de varias audiencias públicas sobre la reforma en gran parte del país. “Hemos realizado alrededor de nueve audiencias públicas en nueve departamentos. El viernes estaremos en Medellín, volveremos a Cali y finalizaremos con una audiencia pública en Bogotá. Hemos estado haciendo invitaciones muy amplias que permitan que los distintos actores del sistema de salud, los trabajadores, pacientes, puedan expresar en estos espacios sus inquietudes, preocupaciones, propuestas y sobre todo, que los senadores de la Comisión y el Gobierno Nacional las puedan tener en cuenta a la hora de realizar la ponencia de articulado”, dice la senadora Marta Peralta, presidenta de la Comisión Séptima del Senado.

Durante esas audiencias han surgido los temas que seguramente serán el centro de debate en la Comisión. “Hay preocupaciones alrededor del papel de las EPS, su transformación en Gestoras de Vida; hay preocupación sobre el aspecto económico o financiero de sostenibilidad y costo de la reforma; y también hay preocupación por la participación de secretarias distritales, municipales y departamentales de salud en la toma de decisiones en el sistema. Otros asuntos que tienen que ver con la gestión del riesgo y la auditoría también son aspectos que se han escuchado. Hay otras dudas que se han ido resolviendo porque, o están en el texto, o son desinformación”, dice Peralta.

Todos son temas que salieron de la Cámara de Representantes sin un acuerdo completo. Por ejemplo, los congresistas siguen reclamando un documento del Ministerio de Hacienda que presente un concepto fiscal sobre la reforma. Lo último que se conoce en esa línea se publicó el pasado 29 de noviembre. Se trata de un documento de 15 páginas en Ministerio de Hacienda señala que aplicar la reforma propuesta por el gobierno de Gustavo Petro costará alrededor $140 billones de pesos entre 2024 y 2033, siendo este último año (2033) en el que el país gastará más: $16.8 billones. Sin embargo, algunos de los costos que allí se presentan siguen siendo aproximaciones.

Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el plan de infraestructura para la construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), el documento señala un presupuesto de $500.000 millones en 2025 hasta llegar al $1 billón en 2033. Sin embargo, apunta que el plan maestro de infraestructura se encuentra en definición, “por lo que las cifras son estimadas y deberán ajustarse una vez se definan las necesidades específicas de infraestructura pública para los CAPS”. Esto ha sido criticado por algunos congresistas de la oposición, que desean ver cifras mucho más definitivas.

Por otro lado, la transformación de las EPS en Gestoras de Vida y Salud sigue siendo, como lo ha sido desde el principio, el gran tema de debate de la reforma a la salud. El proyecto que aprobó la Cámara elimina a estas entidades tal como los colombianos las conoce, y las transforma en algo llamado Gestoras de Vida y Salud. Si bien el Gobierno ha defendido que este es el camino para que dichas entidades continúen en el sistema, otros han criticado que pierden muchas funciones clave como la conformación de las redes (los hospitales y clínicas) o la realización de auditorías y controles.

Todos son puntos que han surgido, como dijo la senadora Peralta, en las audiencias públicas, no sin polémica. Por ejemplo, El pasado 29 de enero algunos actores privados como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) o Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo) criticaron que, según ellos, no se les permitió la participación en un espacio en Riohacha. “Muy lamentable el manejo que se le está dando a las ‘audiencias’ que adelanta la Comisión Séptima del Senado para el tema de la Reforma de la Salud. En la sesión del sábado en Riohacha simplemente no permitieron la participación de los gremios. ¿Así va a ser el debate?”, indicó Bruce Mac Master, a través de X.

En todo caso, y tras finalizar esta semana las audiencias públicas, la siguiente comienzan algunas de las reuniones más clave. “Tenemos una primera reunión con los ponentes del proyecto y ahí se informará el escenario, cuál es su intención. Si van a respaldar la ponencia de gobierno o si van a presentar una ponencia alterna”, cuenta Peralta. En ese punto hay varios caminos: que los congresistas decidan presentar el articulado del proyecto, tal como salió de la Cámara, con la proposición de abrir la discusión; o también existe la posibilidad de que presenten una ponencia alterna que proponga cambios o modificaciones al proyecto original. También es posible que la oposición proponga el archivo del proyecto (como intentó hacerlo en anteriores debates).

Paralelamente, también se realizarán durante la próxima semana una serie de mesas técnicas con distintos actores. “Por ejemplo, sectores de medicamentos y fármacos, EPS, IPS, pacientes. Una que han insistido mucho es sobre los riesgos financieros o costos de la reforma y hoy cómo se atiende la crisis que existe en el tema de salud, porque nos han expresado que hoy hay situaciones que no dan espera a que entre en materialización la reforma”, dice Peralta. “Esperamos que con base en estas reuniones se pueda presentar la ponencia. La ponencia se tiene que presentar hasta el 4 de marzo, si no, lo que se haría es una ampliación de los tiempos”, señala la presidenta de la comisión séptima. En esas mesas técnicas estará el Ministerio de Salud, el equipo técnico, para responder dudas.

Con todo este contexto, ¿cómo pinta el debate en el Senado? “Yo creo que difícil, porque hemos dejado que un clima político nos tenga concentrados a los senadores, no en el debate técnico y propositivo, sino más atentos a los cálculos políticos y de opinión”, dice Peralta. Como contamos hace unos meses en este artículo, la reforma a la salud no tiene los votos hoy para ser aprobada en el Senado, aunque su paso por la Comisión Séptima se muestra más favorable que el que tendría en la plenaria de esa corporación. Lo único claro, hasta ahora, es que en los pasillos del Congreso comienza a sentirse con fuerza la llegada del debate de la salud que promete levantar chispas.

