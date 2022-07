Se cae otro de los grandes mitos sobre la vitamina D: no previene fracturas óseas

Las píldoras de vitamina D no previenen las fracturas óseas ni protegen contra enfermedades como el cáncer o cardiovasculares. Foto: Pixabay

Recientemente realizaron un estudio en Estados Unidos, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de ese país sobre los beneficios de las píldoras de vitamina D. Esta vitamina es necesaria para que el intestino absorba el calcio, necesario para que los huesos crezcan y se mantengan saludables.

La investigación encontró, entre otras cosas, que no tienen ningún tipo de efecto con relación a las tasas de fracturas óseas, sea que se tomen con o sin calcio. Según los investigadores, los resultados son válidos tanto para personas que registran déficit de vitamina D en sus análisis en sangre, así como para quienes tienen osteoporosis.

Basándose en estudios anteriores, la opinión de los investigadores era que la vitamina D ayudaba a prevenir fracturas óseas y que a medida que disminuían los índices de vitamina D en el organismo, aumentaría el detrimento de los huesos por los niveles de la hormona paratiroidea, que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Sin embargo, al hacer una revisión exhaustiva de varios de esos estudios, los científicos de la Academia Nacional de Medicina notaron que los ensayos clínicos no se habían desarrollado adecuadamente y que no había muchas evidencias reales sobre los beneficios del consumo de esta píldora. (Lea: Durante 2021 la pandemia de sida en el mundo se cobró una vida cada minuto)

Actualmente, más de un tercio de adultos estadounidenses mayores de 60 años toman este suplemento. La investigación tuvo en cuenta 25.871 participantes, entre mujeres de 55 años o más y hombres de 50 años o más, quienes debían tomar 2000 unidades de vitamina D o placebo. La primera parte de los resultados que ya había sido publicada, encontró que la vitamina D no previno enfermedades cardiovasculares ni cáncer en los participantes; tampoco mejoró el funcionamiento cognitivo ni los resultados de los accidentes cerebrovasculares; ni redujo la frecuencia de las migrañas ni de la fibrilación auricular ni del dolor de rodilla; y tampoco previno caídas ni protegió contra la degeneración muscular.

La segunda parte evidenció que la vitamina D no ayuda a prevenir fracturas óseas, otro de los mitos que existían sobre el beneficio de tomar este suplemento. Una de las coautoras del estudio, Meryl S. LeBoff, experta en osteoporosis del Brigham and Women’s Hospital, señaló para el New York Times que estaba sorprendida porque esperaba encontrar al menos un beneficio en la investigación. (Lea: Nuevas recomendaciones de la OMS para frenar avance de la viruela del mono)

En un editorial publicado en The New England Journal of Medicine, la revista en la que salió el estudio, Steven R. Cummings, científico investigador del California Pacific Instituto de Investigación del Centro Médico y Clifford Rosen científico principal del Instituto de Investigación Médica de Maine, escribieron que “los proveedores deben dejar de evaluar los niveles de 25-hidroxivitamina D o recomendar suplementos de vitamina D y las personas deben dejar de tomar suplementos de vitamina D para prevenir enfermedades graves o prolongar la vida”.

“Si la vitamina D no ayuda, ¿qué es una deficiencia de vitamina D?” señaló el Dr. Cummings para el NYT. La investigación abre nuevas preguntas sobre las recetas médicas orientadas por los supuestos beneficios de estos suplementos.

