Durante 2021 la pandemia de sida en el mundo se cobró una vida cada minuto

Las nuevas infecciones, informa la agencia, se están produciendo de forma “desproporcionada” entre las mujeres jóvenes y las adolescentes. Foto: GettyImages

El mundo no está cumpliendo con el objetivo que se trazó para detener la pandemia del VIH. El número de nuevas infecciones disminuyó a nivel mundial solo un 3,6 % entre 2020 y 2021, el descenso anual más pequeño en las cifras de nuevas infecciones por el VIH desde 2016 informó recientemente el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). Solo en 2021 la pandemia de sida se cobró, de media, una vida cada minuto, lo que llevó a 650 000 muertes por sida, “pese a contar con antirretrovirales muy eficaces y herramientas para prevenir, detectar y tratar las infecciones”.

«Estos datos muestran que la respuesta mundial al sida peligra seriamente. El hecho de no estar progresando rápidamente significa que estamos perdiendo terreno, ya que la pandemia prospera aprovechándose de la COVID-19, los desplazamientos masivos y otras crisis. Tengamos siempre presentes los millones de muertes evitables que estamos intentando detener», afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, citada por el organismo. La meta de reducción no solo no se ha estado cumpliendo, en regiones como Europa oriental y Asia central, Oriente Medio, el norte de África y América Latina las infecciones anuales por el VIH llevan varios años aumentando de manera sostenida.

Las nuevas infecciones, informa la agencia, se están produciendo de forma “desproporcionada” entre las mujeres jóvenes y las adolescentes. En este grupo de población se produjo una nueva infección cada dos minutos en 2021. La ONU explica este aumento debido a la interrupción de los servicios clave de tratamiento y prevención del VIH durante la pandemia de covid-19 “cuando millones de niñas quedaron fuera de la escuela debido a pandemias y se registraron picos en las tasas de embarazos adolescentes y violencia de género”. Los datos también muestran algunas inequidades en el riesgo de infectarse.

Por ejemplo, en el África subsahariana, las chicas adolescentes y las mujeres jóvenes tienen tres veces más probabilidades de contraer el VIH que los chicos adolescentes y los hombres jóvenes. En el Reino Unido y los Estados Unidos de América, los descensos en los nuevos diagnósticos del VIH han sido mayores entre las poblaciones blancas que entre la gente negra. Y en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, las tasas de adquisición del VIH son más altas en las comunidades indígenas que en las no indígenas.

ONUSIDA también alerta de un creciente riesgo de nuevas infecciones entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en todo el mundo: " partir de 2021, los datos de poblaciones clave de ONUSIDA muestran que los HSH tienen 28 veces más riesgo de contraer el VIH en comparación con personas de la misma edad e identidad de género, mientras que las personas que se inyectan drogas tienen 35 veces más riesgo, los trabajadores sexuales 30 veces más riesgo y las mujeres transgénero 14 veces el riesgo”.

“Estas cifras revelan una voluntad política. ¿Nos preocupa capacitar y proteger a nuestras niñas? ¿Queremos detener las muertes por sida entre los niños? ¿Anteponemos el salvar vidas a la criminalización?», preguntó Byanyima. La agencia informa que durante 2021 el crecimiento en el número de personas en tratamiento contra el VIH fue el más lento en una década. “Y aunque tres cuartas partes de todas las personas que viven con el VIH tienen acceso al tratamiento antirretroviral, este todavía se les niega a 10 millones de personas, y solo la mitad (52 %) de los niños que viven con el VIH pueden acceder a medicamentos que salvan vidas”.

Finalmente, la ONU lanza una advertencia: “(..) por el camino actual, el número de nuevas infecciones anuales sería superior a 1,2 millones en 2025, el año para el que los Estados miembros de las Naciones Unidas se han fijado el objetivo de menos de 370 000 nuevas infecciones por el VIH. Eso significaría no solo faltar al compromiso respecto de las nuevas infecciones, sino superar la cifra más de tres veces”.