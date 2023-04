¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo ministro de Salud de Petro?

Guillermo Alfonso Jaramillo fue alcalde de Ibagué, Tolima, durante el periodo 2016-2019. Además, fue gobernador de ese departamento durante dos periodos: Exgobernador del Tolima 1986-1987, y 2000-2003. Foto: Cortesía

Luego de un proceso de reforma de salud lleno de controversia, que enfrentó al Gobierno de Gustavo Petro con varios partidos políticos, el presidente decidió cambiar por completo su gabinete. Uno de los cambios más sorpresivos fue, justamente, el de Carolina Corcho. En su reemplazo quedará Guillermo Alfonso Jaramillo, un viejo conocido de la Colombia Humana. (Lea La reforma a la salud que precipitó la salida de la ministra Carolina Corcho)

Jaramillo, médico, conoce las complejidades del sistema de salud colombiano. Entre 2012 y 2013 se desempeñó como secretario de Salud, mientras Gustavo Petro fue Alcalde de Bogotá. Tras dejar el cargo, asumió la Secretaría de Gobierno.

Desde principios de este año, muchos esperaban que Jaramillo se lanzara como precandidato a la Alcaldía de Bogotá, como lo había intentado en 2014. Su renuncia como secretario general del movimiento Colombia Humana, cargo que tenía desde el 2 de noviembre del 2022, parecía ser un paso en esa dirección. De hecho, ya había empezado su campaña. Pero, por el momento, tomará las riendas de la cartera que deja Corcho.

Jaramillo, que nació en el municipio de Líbano en junio de 1950 y es médico especializado en cirugía cardiovascular y pediátrica, también fue elegido como gobernador de Tolima en dos ocasiones: entre 1986 y 1987 y entre 2000 y 2004.

Estudió su pregrado en el Colegio Mayor del Rosario y sus posgrados los hizo en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Así mismo, fue senador de la República entre 2006 y 2010 y fue elegido alcalde de Ibagué entre 2016 y 2019, con una alta votación: le sacó a sus competidores casi 12 mil votos (Ricardo Alfonso Ferro, del movimiento Firme por Ibagué) y 22 mil (Jhon Esper Toledo, Cambio Radical - Partido de la U).

Su padre, Alfonso Jaramillo Salazar, también había sido ministro de Salud. Su madre, Hilda Martínez de Jaramillo, fue congresista.

Uno de los últimos capítulos del nuevo ministro de Salud estuvo relacionado con un proceso que la Fiscalía adelantaba en su contra por supuestas irregularidades en la contratación en Tolima del alumbrado navideño durante 2016. Después de meses de tensiones, fue declarado inocente.

