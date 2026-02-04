Servicio de Urgencias en la Fundación Cardioinfantil tiene sobreocupación del 320 %

Instituciones de salud de otros departamentos también han reportado sobreocupación en sus servicios. Imagen de referencia. Foto: Jose Vargas Esguerra

La Fundación Cardioinfantil – LaCardio dio a conocer que actualmente su servicio de Urgencias de Adultos presenta una sobreocupación del 320 %, una situación que supera la capacidad instalada de la institución. Según informaron en un comunicado, la alta ocupación se debe a que muchos usuarios acuden a urgencias cuando no es necesario.

“En los últimos meses, el servicio de Urgencias se ha convertido para muchos usuarios en la primera opción de atención, principalmente debido a su alta capacidad resolutiva”, dijo la institución. Según informaron, una parte “significativa” de los diagnósticos atendidos en este servicio corresponde a condiciones que, de acuerdo con criterios médicos, podrían resolverse de manera segura mediante consultas programadas, atención prioritaria u otros servicios ambulatorios, así como a la realización de estudios diagnósticos que no requieren manejo urgente.

“Este uso inadecuado impacta la capacidad del servicio para responder de forma oportuna a los pacientes que realmente requieren atención inmediata”, mencionó la institución. El servicio de urgencias, añaden, está diseñado exclusivamente para la atención de personas con condiciones agudas, críticas o que representan un riesgo inmediato para la vida.

Ante esta situación, LaCardio le recuerda a la ciudadanía que puede hacer uso de otros mecanismo para ser atendidos como acudir a las Unidades de Atención Primaria de la red de cada asegurador, solicitar citas de control en su centro especializado, acceder a servicios de teleconsulta, o solicitar citas prioritarias o de consulta externa.

Acerca de la sobreocupación actual, la institución informó que están trabajando de forma articulada con las aseguradoras y la red de atención en los procesos de remisión y ubicación de pacientes, para disminuir la cifra “y garantizar una atención segura, oportuna y de calidad”.

La sobreocupación que enfrenta la Fundación Carioinfantil es una situación que se está presentando en otras instituciones. Recientemente, el Hospital Universitario del Valle, reportó una sobreocupación que supera el 110 % y que algunos días llega al 200 %.

Hace dos semanas, la Secretaría de Salud de Rionegro, Antioquia, también informó que el municipio se encontraba en alerta hospitalaria, por la sobreocupación de los servicios de urgencias de las IPS habilitadas, superando los planes de contingencia definidos por cada una de las Instituciones de Salud.

