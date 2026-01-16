Sistema de salud de maestros: Supersalud prorrogó medida cautelar al FOMAG Foto: EFE - Carlos Ortega

La Superintendencia de Salud prorrogó la medida cautelar que había sido impartida en septiembre de 2025 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), responsable de garantizar la atención de la salud de los maestros del magisterio, junto con la Fiduprevisora, entidad estatal que administra los recursos de este fondo.

De acuerdo con la entidad, esta ampliación, que será hasta el 23 de diciembre de 2026, hace parte del seguimiento a las acciones que se han orientado a garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a las más de 800.000 personas que están afiliadas al sistema de salud del magisterio.

El FOMAG, por medio de un comunicado, explicó que esta decisión estaría en el marco de una solicitud presentada por Herman Bayona, vicepresidente del fondo. También, añade la entidad, es el resultado de un “trabajo articulado con la Superintendencia Nacional de Salud, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, en el marco de la reestructuración y actualización del plan de trabajo”.

Este plan está conformado por una serie de medidas concretas que están enfocadas en el fortalecimiento de la entrega de medicamentos, la gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), la mejora en la calidad y oportunidad de la información y en acciones que aseguren que la administración de recursos se realice de forma adecuada.

Bayona, en el documento, aseguró que todas estas medidas están enfocadas en ayudar a “superar las dificultades identificadas y avanzar en soluciones concretas para garantizar el derecho a la salud de las maestras y maestros y sus familias”.

La actualización del plan de trabajo y la prórroga de la medida cautelar fueron discutidas en una reunión que se llevó a cabo este viernes, 16 de enero. Allí estuvo el Superintendente Nacional de Salud ad hoc, Ricardo Rojas, el Consejo Directivo del FOMAG e integrantes de FECODE.

Los cambios en el nuevo modelo de salud de Fecode

El nuevo modelo de salud del magisterio, que entró en vigencia el pasado 1.º de mayo de 2024, eliminó a un actor que había sido cuestionado por Fecode durante años: los operadores, encargados de contratar a las clínicas y hospitales que prestaban los servicios de salud a los docentes.

Ahora, con el cambio de modelo, esa función quedó en manos de la Fiduprevisora, una fiducia en la que el Estado es el socio mayoritario. La entidad pasó de contratar con operadores, que podían ser entre nueve y 13 en todo el país, a suscribir convenios directamente con miles de clínicas y hospitales.

