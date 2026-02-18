Supersalud abrió auditoría a Nueva EPS tras la muerte de Kevin Acosta

Fachada de esta EPS Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la apertura, este miércoles 18 de febrero, de una auditoría focalizada a la Nueva EPS por el caso de Kevin Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con una enfermedad rara que falleció el pasado 13 de febrero.

Según se conoció en los últimos días, Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta y fue trasladado desde Huila al Hospital de la Misericordia, en Bogotá, donde falleció mientras permanecía en cuidados intensivos. Su madre, Katherine Pico, señaló retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS, así como la falta de entrega de un medicamento que se le debía administrar al menor cada 28 días, pero que no recibía desde el pasado 12 de diciembre.

Lo invitamos a leer: El caso de Kevin Acosta y de una enfermedad con la que sí se puede montar bicicleta.

La Superintendencia Nacional de Salud expresó sus condolencias a la familia y señaló que, ante las denuncias públicas sobre el caso —en particular las que indican que el menor no habría recibido el medicamento profiláctico Emicizumab durante cerca de dos meses—, se abrió una investigación para establecer posibles responsabilidades.

“En respuesta a este caso hemos iniciado una auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin, incluidas las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el prestador del servicio; así como el análisis del cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad. Esta indagación verificará si se omitieron las normas vigentes en el sistema de salud sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas", indicó la entidad, a través de un comunicado.

De acuerdo con la Supersalud, cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o las medidas correctivas adicionales contempladas en la ley.

Esto dice la Nueva EPS

Este martes 17 de febrero, la Nueva EPS publicó un informe técnico integral sobre el paciente, su historial médico y un recuento de las últimas intervenciones a las que fue sometido.

Lo primero que señala el informe es que Kevin Arley estaba afiliado por el régimen subsidiado y que tenía un diagnóstico confirmado de hemofilia. También, que se encontraba en manejo profiláctico mensual cada 28 días con administración continua desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025 sin interrupción.

El informe señala que la última dosis certificada del manejo profiláctico fue aplicada el 14 de diciembre, lo cual coincide con el testimonio que ha entregado la madre del menor, Katherine Pico.

Esto es clave, pues, como nos explicó Claudia Sosa, presidenta de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, la profilaxis “permite que los pacientes tengan una vida relativamente normal, incluso por la calidad de vida y por la salud osteomuscular”. Aunque la profilaxis no evita que los pacientes sangren, sí disminuye los riesgos y por eso es clave en los pacientes con hemofilia.

De acuerdo con la EPS, a mediados de noviembre del año pasado, la madre de Kevin había solicitado trasladarse por cuatro meses de Pitalito a Charalá. En este municipio, continúa la entidad, se gestionó la articulación con el prestador Integral Solutions para continuar con el tratamiento. Según Nueva EPS, el 27 de enero Kevin tenía una cita para aplicarse la profilaxis.

Sin embargo, agrega la EPS, la madre del menor habría acudido a la oficina en Pitalito el 28 de enero solicitando la terminación de la potabilidad (traslado). “El cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual de medicamento”, apuntó Nueva EPS, quien aseguró que sí se realizó el agendamiento del tratamiento.

Buena parte del resto del documento detalla el recorrido de Kevin y su madre desde el 8 de febrero, día del accidente, hasta su traslado. El menor llegó al ESE Departamental San Antonio de Pitalito con un “trauma craneoencefálico secundario a caída desde un muro de aproximadamente 1,5 metros de altura mientras montaba bicicleta en un polideportivo, con pérdida transitoria del estado de conciencia por pocos minutos, seguida de somnolencia alternando con episodios de desorientación y agitación (...)”.

Cerca de las 11:30 de la noche del 8 de febrero, “ante la complejidad del cuadro y la necesidad de manejo integral por alta especialidad”, detalla el informe, la ESE inició trámite de remisión. El traslado, señala el documento, se realizó el 9 de febrero a las 4:30 de la tarde.

El menor entró a la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del Hospital de la Misericordia en Bogotá. Allí se le dio un manejo por Neurocirugía, Oncohematología, Cuidado Intensivo, Cardiología Pediátrica, Nutrición Clínica y Psicología, activación de la línea especializada de hemofilia y administración de Factor VII recombinante (NovoSeven).

El informe no entrega información sobre qué pasó entre el 9 y el 13 de febrero, día en que falleció el menor. La EPS agrega que “se evidencia que la muerte fue secundaria al trauma cráneo encefálico severo”, aunque advierte que se está a la espera de reporte de necropsia médico-legal.

Las críticas y disgustos que despertaron Petro y Jaramillo

Es de recordar que en los últimos días el presidente Gustavo Petro y el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han recibido críticas por las declaraciones sobre este caso realizadas durante un consejo de ministros.

Al respecto, el ministro Jaramillo dijo, durante la noche de este lunes, que la información que tiene la cartera es que el niño sufrió un accidente cráneo encefálico. “Kevin llegó a un hospital público en Huila después de un accidente desafortunado porque montó en bicicleta. A un hemofilico hay que restringirle ese tipo de situaciones. Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”, afirmó el jefe de cartera.

En esa misma línea, el presidente Petro se pronunció. “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, se está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención, pero hay que saber. Si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, aseguró el mandatario.

Lea también: Sociedades científicas alertan por fallas en el acceso a medicamentos de niños con hemofilia.

Ante las declaraciones del Gobierno, las críticas no se han hecho esperar. Varios usuarios en X (antes Twitter) han reaccionado a lo dicho por Petro y Jaramillo, muchos de ellos del sector de la salud. Silvana Zapata Bedoya, epidemióloga, docente y quien actualmente es presidente de la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) fue una de las personas que opinó sobre el tema en dicha red social. “La prevención no es prohibir vivir”, dijo. “Es garantizar que vivir sea seguro y eso incluye el tratamiento oportuno en todos los aspectos”.

La investigadora apuntó que cuando un niño cuenta con educación clara, seguimiento y un tratamiento adecuado (que en el caso de Kevin habría sido recibir las dosis necesarias de Emicizumab), puede crecer con seguridad. Zapata aseguró que el cuidado no se trata de restringir la vida, sino de hacer posible vivirla. “Cuando eso no ocurre, no es un fallo del hogar, es una falla en la protección que debía existir”. Agregó que los pacientes necesitan un sistema que “esté a su lado, no que los culpe”.

Además, Zulma Cucunubá, directora del Instituto Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana calificó como “lamentables” las declaraciones del Gobierno, y dijo que evidencian la gran confusión que existe sobre el concepto de prevención. “En este caso, prevenir era garantizar acceso continuo a profilaxis para hemofilia, con sólida evidencia que le permitía (al niño) una vida normal”.

Por su parte, Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, hizo un llamado a que no se pierda de vista lo que señala como el problema principal: que el niño requería su medicación y que esta no se le habría garantizado, dijo, debido a la intervención de Nueva EPS.

La organización Pacientes Colombia también manifestó su rechazo a las declaraciones del presidente Petro y del ministro Jaramillo. La hemofilia, explicó, es una enfermedad genética, y apuntó que la muerte de Kevin se pudo evitar con un tratamiento oportuno.

Por otro lado, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá apuntó que la evidencia científica es robusta, pues se sabe que la prevención, en el caso de la hemofilia, consiste en administrar el medicamento que permite tener mayores niveles del factor de coagulación deficitario. “La actividad física no solo está permitida sino recomendada con beneficios físicos, psicológicos y sociales”, explicó la organización.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, la Defensoría del Pueblo se había pronunciado frente a la muerte de Kevin. Iris Marín, quien está al frente de la entidad, aseguró que el niño fue víctima de las fallas en la disponibilidad y la entrega de medicamentos para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para la salud. “Su mamá tuvo que atravesar múltiples barreras para que lo atendieran y, cuando finalmente lo logró, su estado ya era crítico”, mencionó la defensora del Pueblo.

La madre de Kevin, Katherine Pico, también reaccionó a lo que dijo el Gobierno. En entrevista con Caracol Radio expresó que su hijo solo quería jugar. “Jugaba con los amigos, yo siempre estaba pendiente de él, estaba cerca. Era un niño normal, no era para tenerlo encadenado o encerrado en una habitación. Murió por la falta del medicamento”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺