Supersalud denuncia a directivos de Fábrica de Licores de Antioquia por obstruir auditoría

El superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto: Supersalud

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En la mañana de este martes 30 de junio, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer que promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA).

De acuerdo con la Supersalud, la denuncia se radicó luego de que los directivos de la FLA se negaran a permitir el desarrollo de una auditoría ordenada por la entidad encargada de vigilar a los actores del sistema de salud.

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“El pasado 26 de junio de 2026, siendo las 14:40 horas, el equipo auditor de la Superintendencia se presentó en las instalaciones de la FLA con el propósito de reanudar las actuaciones de inspección y vigilancia. La entidad vigilada no permitió la continuidad de la auditoría, lo que impidió su desarrollo”, explicó la Supersalud en el comunicado.

De acuerdo con la entidad, se trata “de un hecho sin precedentes en la historia de la entidad: ningún sujeto vigilado se había negado a permitir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Es importante recordar que la auditoría a la FLA fue ordenada el 22 de junio de este año a través de un auto expedido por el Superintendente Delegado para Entidades Territoriales, Juan David Duque García.

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De acuerdo con la entidad, la auditoría se sustenta en “la responsabilidad de vigilar los recursos provenientes de las rentas de licores, tabaco y juegos de suerte y azar que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Sin embargo, como dio a conocer el mismo gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, a finales de la semana pasada, la empresa presentó una recusación contra el Superintendente, Daniel Quintero.

Entre los aspectos que generan inquietud, expuso la FLA en un comunicado a finales de la semana pasada, “se encuentran algunos de los requerimientos formulados que, en su mayoría, son asuntos que exceden el ámbito propio de la vigilancia en salud y que involucran aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de gobierno corporativo de la organización, como es el caso del registro de litigios, procesos judiciales y conciliaciones, entre otros”.

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Sin embargo, la recusación presentada por la FLA contra Quintero fue rechazada por el Ministerio de Salud el jueves 25 de junio. De acuerdo con la Supersalud, la decisión también dejaba en firme la auditoría ordenada y que, según denunció, no se pudo adelantar.

Hasta el momento, la FLA no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de la Supersalud. Mientras tanto, la entidad anunció que, además de la denuncia penal, también informó a la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, y que adelanta las actuaciones administrativas correspondientes, “incluida la eventual imposición de las multas sucesivas (...) por el desacato a sus requerimientos”.

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