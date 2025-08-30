Supersalud ordena a las EPS estabilizar pagos a prestadores públicos y privados

“Se deben mantener pagos regulares a prestadores de servicios de salud de la red pública y privada y estabilizar los giros mensuales”, dijo Rubiano. Foto: Supersalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 30 de agosto, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, exigió a todas las EPS estabilizar los giros a prestadores públicos y privados. El jefe de la entidad reiteró que, para mejorar el flujo de recursos del sistema, los pagos tienen que hacerse de manera regular y sobre el corriente, de acuerdo con los recursos asignados por la Adres (Liquidación Mensual de Afiliados) y los postulados por las EPS para el pago de la atención en salud.

El superintendente también sostuvo que es necesario que la enfermedad general se contenga en los primeros niveles de atención resolutivos y que las EPS destinen, al menos, el 30 % de los recursos recibidos al primer nivel de atención y a la atención primaria en salud.

Le puede interesar: Sancionan a tres mayoristas e IPS por exceder precios máximos de venta de medicamentos

Para ello, agregó el Supersalud, se requiere fortalecer la contratación con la red pública, además de complementar la oferta de servicios con la red privada, en el caso de que la pública no pueda suplir la demanda o sea insuficiente.

Puntualmente, Rubiano dio la instrucción de generar e implementar un plan de estabilización de pagos por parte de la Nueva EPS, la más grande del país, con cerca de 11 millones de afiliados. La primera fase de ese plan será organizar los pagos a hospitales de baja complejidad y en la siguiente etapa se incluirán a los hospitales de mediana y alta complejidad.

Lea también: Cierran pabellones en cárcel Modelo de Bucaramanga por fallas sanitarias

Cabe recordar que esta noticia llega unas semanas después de que se conocieran las medidas preventivas adoptadas por la Supersalud sobre la Nueva EPS. La primera fue una orden dirigida al contralor designado de la EPS para que realice un seguimiento detallado a las postulaciones de giro de recursos hacia la red de prestadores y proveedores de servicios de salud.

Por otro lado, la segunda medida se refirió a un seguimiento presencial y permanente al cumplimiento del plan de trabajo que la Superintendencia definió para esta EPS, una tarea a cargo del equipo técnico de la Delegatura de Aseguramiento de la entidad.

A través de este mismo equipo, la Supersalud ha diseñado nueve mesas técnicas para el flujo de recursos, de las cuales se han llevado a cabo dos. Una se desarrolló en Cali y otra en Tunja, donde se reunieron y participaron varias EPS y prestadores de segundo, tercero y cuarto nivel de Boyacá, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺