Supersalud ordena a Nueva EPS, Sanitas, Salud Total y SURA agilizar las citas médicas Foto: Pixnio

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La Superintendencia de Salud, por medio de un comunicado, informó que le exigía a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA poner en marcha un plan de choque que les permita a estas entidades agilizar la asignación de citas médicas y disminuir el represamiento de solicitudes.

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Esta decisión la tomó la entidad después de evidenciar el incremento en las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) que recibieron relacionadas con este servicio durante julio.

Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, señaló que “muchos usuarios siguen teniendo que acudir a la Superintendencia para conseguir una cita médica (...) La asignación oportuna de citas es una obligación de las EPS y un derecho de los pacientes”.

De acuerdo con los datos recopilados por la Supersalud, con corte al 10 de julio de este año, Nueva EPS registró 8.328 reclamaciones, representando el 14,62 % del total. Después están Salud Total, con 8.062 (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, con 7.546 (13,25 %).

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Ahora, estas cuatro EPS deberán adoptar acciones inmediatas para reducir los tiempos de espera, mejorar la programación de consultas y resolver las solicitudes que permanecen pendientes. En caso de no hacerlo, advirtió la entidad, estarán sujetas a acciones de inspección, vigilancia y control.

La entidad además señaló que hará un seguimiento constante al cumplimiento de estas órdenes y al comportamiento de las PQRD.

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