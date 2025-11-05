La tasa de embarazo adolescente en Colombia es alarmante, a pesar de su reducción

El embarazo temprano, entre otras cosas, limita el desarrollo educativo y económico de las niñas y adolescente. EFE/ Francisco Guasco Foto: EFE - Francisco Guasco

Desde hace 17 años, la tasa de embarazo infantil y adolescente en Colombia ha disminuido de manera constante. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes. Así lo afirma un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana que analizó las estadísticas de nacimientos del DANE para observar esta situación entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

El informe menciona que entre 2008 y 2024 se registraron 10.786.551 nacimientos, de los cuales 94.146 corresponden a niñas entre 10 y 14 años, y 2.155.779 a adolescentes entre 15 y 19 años.

En ese mismo periodo de tiempo, las tasas de embarazo infantil y adolescente en Colombia se redujeron más del 60 %, según el informe. En 2008, el 23,4% de los nacimientos provenía de madres entre 10 y 19 años; mientras que para 2024, esa participación bajó al 15%, su nivel más bajo en casi dos décadas.

Para este año, hasta el 31 de julio, 34.664 niñas y adolescentes de 19 años o menos habían sido madres, lo que correspondió al 14,2% de los nacimientos en Colombia hasta esa fecha. De ese total, 1.630 niñas eran de 14 años o menos.

Estas cifras ponen a Colombia en la posición 65 entre 263 países y regiones, por debajo de Senegal y México, pero por encima de Ghana y Gambia.

Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana hizo un llamado a “fortalecer la prevención del abuso sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la educación integral en sexualidad basada en el respeto y el consentimiento”. El embarazo temprano, señala el LEE, limita el desarrollo educativo y económico de las niñas y adolescentes, perpetúa los ciclos de pobreza y en muchos casos está asociado con violencia y abuso sexual, pues la legislación colombiana considera delito toda relación sexual con menores de 14 años.

