Tomar un multivitamínico diario al parecer no ayudaría a las personas a vivir más

Los investigadores señalaron que las vitaminas son útiles en casos específicos.

Un grupo de investigadores de Estados Unidos centró su estudio en un particular análisis: revisar los registros médicos de un poco más de 400.000 pacientes adultos sin enfermedades crónicas con el propósito de entender si el consumo diario de multivitaminas reducía su riesgo de muerte. Hicieron un seguimiento de 20 años a estos pacientes.

En los resultados publicados en la revista Jama Network, el equipo liderado por la doctora Erikka Loftfield, del Instituto Nacional del Cáncer de Maryland, explica que se dieron a la tarea de analizar datos de tres importantes estudios de salud estadounidenses, los cuales fueron lanzados en la década de 1990.

“Excluimos a las personas con antecedentes de cáncer y otras enfermedades crónicas al inicio del estudio y a aquellas a las que les faltaban datos. Además, ajustamos los principales factores de riesgo de mortalidad y, cuando fue posible, variables actualizadas, como el tabaquismo y el IMC, en análisis que varían en el tiempo”, explicaron los investigadores.

Tras analizar los datos, los investigadores no encontraron evidencia científica de que los multivitamínicos diarios redujeran el riesgo de muerte. “En cambio, notamos que hay un riesgo de mortalidad un 4% mayor entre los usuarios”, dicen en el documento y detallan que este factor lo notaron durante los primeros años de seguimiento de los pacientes.

Los investigadores, además, aseguran que pese a la popularidad de los multivitamínicos, es esencial prestarle atención a sus suplementos, pues, según dicen, en algunos casos pueden ser perjudiciales. Un ejemplo que exponen es el del hierro, que se añade a muchos multivitamínicos, pues “puede provocar una sobrecarga de hierro y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y demencia”, señalan.

Entre las limitaciones que presentaron los investigadores en esta investigación está en que es un estudio observacional y, dicen los científicos, “los factores de confusión residuales derivados de factores mal medidos o no medidos pueden sesgar las estimaciones de riesgo”.

Para Neal Barnard, profesor adjunto de medicina en la Universidad George Washington y coautor de uno de los comentarios adjuntos al estudio, las vitaminas son útiles en casos específicos. Sin embargo, “los multivitamínicos prometen demasiado y no cumplen lo suficiente. El punto principal es que los multivitamínicos no ayudan. La ciencia no está ahí”, añadió.

Entre las recomendaciones que entregan los investigadores está comer alimentos saludables, pues “proporcionan una amplia gama de micronutrientes, macronutrientes y fibra, al tiempo que limiten las grasas saturadas y el colesterol”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

El próximo mes tendremos al aire “En foco”, el newsletter de la sección de video de El Espectador. En este espacio podrán encontrar el resumen de todos nuestros contenidos multimedia: documentales, entrevistas, podcasts y formatos como La Pulla, El Meollo, Claroscuro, entre otros. Si desea suscribirse, puede ingresar a este link y dejarnos sus datos.