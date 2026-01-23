Tras alerta de la Contraloría, Supersalud dice que comparte preocupación y tomará acciones

Imagen de referencia. La Contraloría advirtió que la crisis financiera de los hospitales públicos afecta la continuidad, oportunidad y calidad de la prestación de los servicios de salud. Foto: Pixabay

Luego de que la Contraloría General de la República reiterara su advertencia de 2023 sobre el “grave y progresivo deterioro” del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, y la amenaza que ello representa para el sistema, la Superintendencia Nacional de Salud se pronunció.

A través de un comunicado, el organismo manifestó que comparte la preocupación de la Contraloría en torno a la “crisis estructural del Sistema de Seguridad Social en Salud”, por lo cual, dijo, ejercerá y aplicará las acciones correspondientes, en el marco de sus competencias, frente a los hallazgos de este y otros entes de control.

Cabe resaltar que la Contraloría, tras un análisis de las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, evidenció un incremento acelerado de la cartera hospitalaria, el deterioro del flujo efectivo de pagos y que la “profundización de la crisis financiera de los hospitales públicos” afecta la continuidad, oportunidad y calidad de la prestación de los servicios de salud.

Según información que fue entregada a esta entidad por parte de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda pasó de COP 4,5 billones en 2024 a COP 6,4 billones en 2025, un incremento de casi un 42 %. Es por ello que solicitó a la Supersalud y al Ministerio de Salud adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales para garantizar el flujo oportuno de recursos hacia la red pública hospitalaria.

La Supersalud, en respuesta, aseguró que una vez cuente con el documento oficial de la Contraloría, lo tendrá en cuenta para aplicar las acciones a que haya lugar, “con total transparencia frente a los hallazgos”, y dará traslado a las entidades competentes. En todo caso, precisó que no gerencia ni administra las EPS intervenidas.

“Ante la crisis estructural del sistema, que se ha advertido a la opinión pública en comunicados anteriores, seguirá adelantando sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del sistema”, apuntó la Supersalud.

Las otras cifras de la Contraloría

El ente de control, además, resaltó que, mientras en 2024 los hospitales públicos facturaron COP 18.8 billones, pero recibieron pagos por COP 15.7 billones (84 %), entre enero y septiembre de 2025 facturaron COP 16.3 billones de pesos, pero solo les pagaron COP 12.6 billones (77 %).

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha planteado el giro directo como una medida para mejorar la situación financiera de los hospitales públicos, no ha sido tan efectiva, a los ojos de la Contraloría. Si bien la entidad reconoce que el giro directo de la ADRES (el banco de la salud) aumentó en un 27,2 % entre 2024 y 2025, este incremento no se ha reflejado en la mitigación de la cartera. Muestra de ello es que la deuda de la red pública hospitalaria pasó de COP 12.5 billones en 2024 a COP 16.2 billones entre enero y septiembre de 2025.

La Contraloría también evidenció una alta concentración del giro directo en prestadores privados, los cuales recibieron el 67,7 % de los recursos en 2025. Por su parte, los hospitales públicos accedieron al 23,2 %, “reflejando una distribución inequitativa del mecanismo de pago”, según la entidad.

