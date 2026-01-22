Minsalud dice que hospital al que le dieron ambulancias marítimas en Maicao puede operarlas

En el Hospital San José de Maicao, el Ministerio de Salud formalizó la entrega de dos ambulancias marítimas y su dotación completa. Foto: Ministerio de Salud

Este miércoles 21 de enero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizó un recorrido por varios municipios de La Guajira, como Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, anunciando proyectos de infraestructura, dotación hospitalaria y transporte asistencial.

En el Hospital San José de Maicao, el Ministerio de Salud formalizó la entrega de dos ambulancias marítimas y su dotación completa, luego de una inversión de cerca de COP 1.700 millones, así como 11 ambulancias, tras invertir cerca de COP 3.000 millones.

La entrega de las ambulancias marítimas despertó dudas entre algunos medios de comunicación y políticos, como el representante a la Cámara por Bogotá y candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero, quienes cuestionaron que se entregaran lanchas en un municipio que está a poco más de 50 kilómetros del mar.

En la mañana de este jueves 22 de enero, el Ministerio de Salud publicó un comunicado aclarando algunos puntos y defendiendo la entrega de las ambulancias marítimas en el hospital de este municipio.

De acuerdo con la cartera, el Hospital San José de Maicao es una Empresa Social del Estado (ESE) de mediana complejidad, “condición que lo habilita como institución de referencia para la operación administrativa y asistencial de este tipo de vehículos, permitiendo así la atención de pacientes provenientes de los municipios del norte del departamento”.

Teniendo esto como base, continúa el ministerio, dentro del sistema de referencia y contrarreferencia de La Guajira, ese hospital funciona como centro de referencia para otros municipios del departamento, como Uribia, Manaure, Albania y Maicao.

Esto, en otras palabras, dice la cartera de salud, le permite atender casos que requieren mayor complejidad, especialmente durante la temporada de lluvias que incrementan las dificultades de acceso a los servicios de salud.

“Por esta razón, y al ser el único hospital de mediana complejidad en esta zona del departamento, el Hospital San José de Maicao está plenamente facultado para operar las ambulancias marítimas medicalizadas”, insiste el ministerio.

La articulación del servicio de atención en salud entre el transporte terrestre y marítimo permitirá “reducir significativamente los tiempos de traslado de los pacientes desde la zona norte extrema del departamento hacia Maicao o Riohacha”, municipios que albergan los hospitales de mediana y alta complejidad.

“Esta estrategia integral de transporte marítimo y terrestre busca disminuir la morbimortalidad asociada a la falta de acceso oportuno a los servicios de salud, ocasionada por la dispersión geográfica y la lejanía de los principales centros hospitalarios en el norte del departamento”, concluye la cartera.

