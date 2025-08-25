Trasplantan pulmón de cerdo modificado genéticamente a paciente con muerte cerebral

Imagen de cuando se llevó a cabo primer trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado a un receptor vivo, en el Hospital General de Massachusett, en marzo del 2024. Foto: Hospital General de Massachusett.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature Medicine, un equipo de investigadores de China reportó el primer trasplante de un pulmón proveniente de un cerdo a un paciente con muerte cerebral.

En el artículo, liderado por Jianxing Él, del Centro Nacional de Investigación Clínica de Enfermedades Respiratorias de la Universidad de Guangzhou (China), relatan que el procedimiento se llevó a cabo en una persona de 39 años.

(Lea La expedición al océano profundo que Colombia desaprovechó. ¿Habrá segunda oportunidad?)

El trasplante, escriben, mantuvo la viabilidad y la funcionalidad durante las 216 horas del período de seguimiento, sin signos de rechazo hiperagudo ni infección.

Sin embargo, al cabo de ese tiempo (es decir, nueve días), notaron que se empezó a presentar daño pulmonar y hubo señales de rechazo inmunitario.

El cerdo había sido modificado genéticamente con la sofisticada ténica de CRISPR-Cas9, que le valió el Nobel de Química a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna en 2020. La idea, sin dar muchos rodeos, era evitar que el sistema inmunitario del paciente rechazara el pulmón, algo que sucede con alguna frecuencia entre las personas que reciben estos órganos.

Como le dijo a Agencia Sinc Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), este procedimiento es un hito, aunque “subraya la necesidad de seguir investigando y optimizando diferentes aspectos de la técnica, como las modificaciones genéticas de los órganos donantes, los protocolos de inmunosupresión y las estrategias de preservación del injerto”.

De acuerdo con la especialista, a diferencia de otros órganos, el pulmón tiene una particularidad: “Constituye un desafío aún mayor por su delicado equilibrio fisiológico: recibe un altísimo flujo sanguíneo y está expuesto de forma continua al aire del entorno, lo que lo hace particularmente vulnerable”.

Sin embargo, a su parecer, la técnica de edición genética está abriendo una puerta para explorar la posibilidad de que humanos reciban trasplantes de cerdos, aunque prefiere llamarlo una “técnica experimental”.

De hecho, en su artículo, el equipo de investigadores chinos reconoce que aún hay grandes retos por superar en estos procedimientos.

“Si bien este estudio demuestra la viabilidad del xenotrasplante de pulmón de cerdo a humano, persisten importantes desafíos relacionados con el rechazo y la infección del órgano, y se requieren más estudios preclínicos antes de la aplicación clínica de este procedimiento”, escriben.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺