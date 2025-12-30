Qué es la vaginosis bacteriana y por qué no es solo cosa de mujeres

Ilustración computarizada de bacterias Gardnerella vaginalis (bacilos) adheridas a células epiteliales, conocidas como células clave. G. vaginalis es una de las especies bacterianas que causan vaginosis. /Getty Foto: Getty Images/Science Photo Libra - KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

Si es mujer, es probable que haya escuchado alguna vez de la vaginosis bacteriana. Se trata de una infección vaginal muy común (se estima que afecta a un tercio de las mujeres en edad reproductiva) que ocurre cuando hay un desequilibrio en la flora bacteriana normal de la vagina. Es decir, las bacterias “buenas” que normalmente protegen la vagina (como los lactobacilos, por ejemplo) disminuyen, y otras bacterias “no habituales” crecen demasiado. Aunque su nombre y mucho de lo que se sabe de esta infección sugeriría que es algo de solo las mujeres, la ciencia está descubriendo que también podría involucrar a los hombres.

Algunas investigaciones han sugerido que algunos de los microorganismos implicados pueden transmitirse entre parejas sexuales, lo que plantea la posibilidad de que tratar también a la pareja masculina pueda ayudar a reducir las recurrencias.

Para evaluar esta hipótesis, un grupo de científicos realizó un ensayo clínico abierto, aleatorizado y controlado, cuyos resultados fueron publicados en New England Journal. En el estudio participaron 150 parejas monógamas en las que la mujer presentaba vaginosis bacteriana. Se dividieron en dos grupos: en el grupo experimental, la mujer recibió el tratamiento estándar y el hombre recibió un tratamiento combinado oral y tópico, que incluía comprimidos de metronidazol y crema de clindamicina aplicada en el pene, ambos dos veces al día durante una semana. En el grupo control, la mujer recibió el mismo tratamiento estándar, pero el hombre no recibió ningún medicamento. El objetivo principal fue medir la recurrencia de la vaginosis bacteriana durante 12 semanas.

Los resultados mostraron que la recurrencia fue significativamente menor cuando se trató a ambos miembros de la pareja. En el grupo experimental, solo el 35 % de las mujeres volvió a presentar vaginosis bacteriana, mientras que en el grupo control la recurrencia fue del 63 %. Esto indica, dice el estudio, que el tratamiento simultáneo de la pareja masculina puede reducir la probabilidad de que la infección reaparezca. Entre los hombres tratados, se lee, los efectos secundarios reportados fueron leves, incluyendo náuseas, dolor de cabeza y sabor metálico.

Para los investigadores, el estudio demuestra que tratar a la pareja masculina junto con la mujer es una estrategia efectiva para disminuir la recurrencia de la vaginosis bacteriana. Las conclusiones ya han tenido algunos impactos. En octubre, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos recomendó a sus miles de miembros que comenzaran a ofrecer tratamiento a las parejas masculinas de las pacientes con vaginosis bacteriana persistente. “Se debe considerar la terapia concurrente con una combinación de agentes antimicrobianos orales y tópicos para las parejas sexuales masculinas de pacientes adultos con vaginosis bacteriana sintomática recurrente”, se lee en las recomendaciones clínicas.

La organización científica, recomienda, además, “la toma de decisiones compartida con respecto a la terapia concurrente con una pareja sexual para pacientes adultos con vaginosis bacteriana sintomática recurrente que tienen parejas del mismo sexo y para pacientes con una primera aparición de vaginosis bacteriana sintomática”.

Esto es un elemento más en la discusión sobre si la vaginosis bacteriana puede ser una infección de trasmisión sexual. “El uso de la terapia de pareja sexual para prevenir la recurrencia de la vaginosis bacteriana está respaldado por un creciente y sólido cuerpo de evidencia que demuestra la transmisión sexual de la vaginosis bacteriana”, dice el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Y agrega varios argumentos en esa línea: tiene un período de incubación similar a las infecciones bacterianas de transmisión sexual; ocurre predominantemente en poblaciones sexualmente activas y es rara entre individuos sin antecedentes de actividad sexual.

Además, agrega, “la evidencia microbiológica respalda el intercambio de bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana entre parejas sexuales femeninas y masculinas”, y, para sumar un ingrediente adicional, “intervenciones como el uso constante del condón, que reduce el intercambio de secreciones genitales, se asocian con menores tasas de incidencia y recurrencia de la vaginosis bacteriana”.

Sin embargo, todavía no hay consenso en clasificar la vaginosis bacteriana (VB) como una ITS. Una de las principales diferencias frente a las ITS clásicas, como la clamidia o la gonorrea, es que la VB no es causada por un solo agente infeccioso. En realidad, se trata de un desequilibrio de la flora vaginal, donde las bacterias protectoras, como los lactobacilos, disminuyen y otras bacterias aumentan de manera desproporcionada. Además, las mujeres pueden desarrollarla sin haber tenido relaciones sexuales, lo que indica que la enfermedad también puede surgir por desequilibrios internos y factores no sexuales.

