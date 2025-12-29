Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a usuarios de Nueva EPS a partir de enero

Por el momento, la Nueva EPS no se ha pronunciado sobre este anunció realizado por Colsubsidio Salud. Foto: Nueva EPS

A través de una comunicación enviada a pacientes de la Nueva EPS, Colsubsidio Salud anunció que dejará de dispensar medicamentos a los usuarios de esta Entidad Promotora de Salud a partir del 1.º de enero de 2026.

“Hasta el 31 de diciembre de 2025, la entrega de medicamentos se realizará de manera habitual en nuestras sedes autorizadas”, se lee en el mensaje de Colsubsidio salud, la red de servicios de salud de esta caja de compensación. “La continuidad de sus tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos serán gestionados directamente por la Nueva EPS”.

La comunicación, conocida en horas de la noche de este domingo 28 de diciembre, termina sugiriendo a los usuarios contactarse con la Nueva EPS para tener claridades sobre la entrega de medicamentos en los próximos meses.

Por el momento, la Nueva EPS, que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional, no se ha pronunciado sobre este anuncio realizado por Colsubsidio Salud.

Vale señalar que no es primera vez que se hace un anuncio de este tipo. Hace unos meses se conoció después de que circulara un documento en el que se anunciaba una posible suspensión del servicio de dispensación de medicinas para enfermedades de alto costo.

Sin embargo, en noviembre de 2025, Colsubsidio, a través de un comunicado, anunció que continuaría con normalidad la entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS. Esto se logró luego de un nuevo acuerdo de pago luego de una reunión con el agente interventor. “Confiamos en que la Nueva EPS cumpla los acuerdos establecidos, en beneficio de los usuarios”, añadió Colsubsidio en el comunicado.

Algunos hospitales han finalizado la prestación de sus servicios a los usuarios de la Nueva EPS. Recientemente, el Hospital Universitario de Caldas, por medio de un comunicado, anunció que restringirá nuevamente la prestación de varios de sus servicios a los afiliados de esta EPS.

La principal razón que expuso la entidad, que atraviesa por una compleja situación financiera, es la falta de pago por parte de la EPS. Hasta la fecha, la deuda de la Nueva EPS con el hospital asciende a COP 83.400 millones. Los directivos del hospital esperan que la EPS haga un abono de COP 25.000 millones a la deuda más reciente.

Las deudas del sistema de salud con el sector farmacéutico

Un informe de octubre de 2025 reveló la suma a la que asciende la deuda del sistema de salud de Colombia con el sector farmacéutico para el segundo trimestre de 2025.

Según el reporte, realizado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) y por la firma Sectorial, la cartera total de todos los miembros de esta organización alcanzó COP $4,2 billones.

De esta cifra, sostiene el informe, el 35,3 % corresponden a una cartera vencida, es decir, que son facturas cuyas fechas de pago ya se cumplieron sin que estas fueran saldadas por los actores del sistema.

Una de las situaciones que destaca el informe se refiere a lo que ocurre con la Nueva EPS que, según encontraron, para abril de 2025 acumulaba deudas por COP $9,3 billones, equivalentes al 28,5 % de la deuda total de las EPS con el sistema.

“La limitada capacidad para garantizar pagos oportunos a prestadores y proveedores —siendo además la EPS con mayor número de afiliados— ha despertado serias dudas sobre su sostenibilidad. La situación se ha agravado por la inestabilidad de la intervención, el aumento de la cartera vencida y los altos niveles de morosidad“, indicó AFIDRO, a través de un comunicado.

Con estos elementos, el gremio hizo un llamado para mejorar la articulación entre el Gobierno, la industria y los prestadores para asegurar la continuidad de los servicios, atender la crisis de financiación y prevenir un colapso mayor.

