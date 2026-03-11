Tribunal de Antioquia suspende decreto que trasladaba a millones de colombianos a otras EPS

La principal inconformidad con el Decreto 182 es que al rededor de 2,6 millones de usuarios serían trasladados a Nueva EPS. Foto: Óscar Pérez

El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una medida cautelar urgente que suspende de manera temporal el Decreto 182 del 25 de febrero, expedido por el Ministerio de Salud, que propone territorializar el sistema de salud y redefinir el mapa de las EPS en Colombia. Como resultado, la medida implica el traslado de millones de usuarios a diferentes EPS.

La decisión del juzgado se da luego de una demanda interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio, quien considera que la medida afecta varios intereses colectivos. En la demanda, expone que se prevén traslados obligatorios masivos de cerca de 6 millones de usuarios entre EPS, de los cuales 2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que está intervenida, y “no cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado para operar como EPS, no reporta estados financieros completos y presenta barreras de acceso y aumento considerablemente progresivo de quejas y acciones de tutela por la falta de prestación de los servicios”, se lee en el documento.

Ante lo expuesto por el demandante, el Tribunal decretó una medida cautelar de urgencia frente al decreto, pues consideran que hay razones suficientes para tomar una medida preventiva mientras se estudia la demanda. Esto no significa que sea la decisión final, solo es una medida provisional para evitar posibles daños mientras se toma una decisión de fondo.

En el documento, el juzgado señaló que “de llegarse a materializar el traslado de un elevado número de usuarios a una única EPS sin verificar su capacidad de atención... podría dar lugar al colapso de la entidad y resultados catastróficos que podrían significar, incluso, afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables en la continuidad y oportunidad del servicio”.

Por su parte, el demandante, en su solicitud, pidió que no se realicen traslados especialmente a la Nueva EPS hasta que está entidad no esté intervenida por el Estado, reporte sus estados financieros a la Superintendencia Nacional de Salud, tenga un porcentaje de quejas igual al que tenía antes de la intervención, entre otras peticiones.

Los reparos al decreto que cambia el mapa de las EPS

El Decreto 182 del Ministerio de Salud plantea una nueva territorialización del país, desautorizando a algunas EPS en varios municipios en los que no tendrían capacidad suficiente. Como consecuencia, Nueva EPS, la promotora de salud más grande del sistema, sería la única presente en todo el territorio nacional.

Desde que se conoció esta decisión, diferentes entidades han expresado su descontento y preocupación. Aunque varios expertos dicen que la idea es buena, el momento en el que se plantea no lo es. Con la reorganización, se trasladarían más de 2 millones de usuarios a Nueva EPS, la más grande del país, y esta es justo una de las razones que han generado rechazo por parte de varias organizaciones.

Como contamos en este artículo, de acuerdo con estimaciones a partir de un documento del Ministerio de Salud, la EPS recibiría afiliados en 504 municipios del país, lo que representaría cerca de 2,4 millones de personas reasignadas a esta aseguradora como resultado de la reorganización territorial del sistema.

La dificultad con esto, aseguran los colegios médicos de Cauca, Antioquia, Cundinamarca-Bogotá, y Santander, es que Nueva EPS, que se encuentra intervenida desde abril de 2024, “viene en un proceso de deterioro dramático en sus indicadores de calidad y financieros”, manifestaron en un comunicado. Esto ha “impedido que hoy esa EPS, cumpla con sus obligaciones de garantizar” los servicios a sus afiliados actuales, “por lo que asignarle más población pone en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, cáncer y de alto costo, entre otros”, agregaron.

Las preocupaciones de los colegios médicos coinciden con las expresadas anteriormente por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). En una carta, afirman que “la adopción de medidas de traslado de usuarios podría empeorar las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales y deterioro a aquellos que tienen algún grado de estabilidad en este momento”.

