U. de Antioquia empezará tercera fase de ensayos de vacuna contra el covid-19

A partir del 22 de febrero y hasta el 25 de marzo, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia (Pecet), adscrito a la Facultad de Medicina, escogerá a los candidatos que participarán en la tercera etapa de los ensayos clínicos de la vacuna intranasal creada por la farmacéutica china Wantai BioPharm. Esta sería la primera vacuna intranasal contra el coronavirus.

Lina Salazar, coordinadora de estudios clínicos del Pecet, afirmó que esperan que alrededor de 500 personas “hagan parte de este estudio, durante un año, para luego entregar los resultados sistematizados a la empresa china”.

En medio de la pandemia es la segunda vez que el Pecet trabaja con una multinacional. En agosto de 2020, Janssen adelantó sus estudios desde 180 centros especializados y el Programa de la Universidad de Antioquia fue seleccionada entre los cinco mejores centros. (Lea: Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus: estas son las cifras tras un año)

Esta nueva vacuna ya pasó por las dos primeras fases de seguridad y respuesta inmunológica. Para la fase tres, el Pecet estará a cargo de hacer la última verificación de seguridad y medir la eficacia del laboratorio.

Con la vacuna intranasal se busca estimular las células inmunes de las mucosas para prevenir la infección. “Incluso si el virus entra es atacado más rápido. Además, como utiliza parte de la estructura de la influenza podría significar un antídoto contra los dos virus”, afirmó Iván Darío Vélez, director del Pecet. (Lea: Los recuperados de covid-19 tienen más riesgo de problemas de salud mental)

El esquema de esta vacuna se completaría con dos dosis, 14 días entre uno y otro. Las jeringas de la vacuna no terminan en agujas sino en orificios por los que sale el líquido. “El ejercicio se hace una vez en cada fosa nasal para que queden impregnadas todas las mucosas de la nariz, la boca y la garganta”, agregó Vélez.

Requisitos

Los requisitos para poder participar en la tercera fase son ser mayor de edad; tener disposición para recibir seguimiento durante un año; no estar contagiado de covid-19; no ser pacientes de VIH o cáncer; no pueden participar mujeres embarazadas ni que estén lactando; y debieron pasar mínimo seis meses desde que el voluntario se aplicó la última dosis de cualquier vacuna intramuscular. (Lea: “En manos de los jóvenes está el cierre de la vacunación”: Minsalud)