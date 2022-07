Un nuevo centro de alta tecnología para entender mejor el cáncer en Colombia

En este complejo se encontrarán 12 clínicas especializadas para los distintos tipos de cáncer. / Fotos: Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

A pesar de que en Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología (INC), el cáncer fue la segunda causa de muerte en 2020, aun con la pandemia por covid-19, la investigación que se hace en el país sobre esta enfermedad es muy poca. Aunque no hay datos precisos, Brigel de las Salas Calderón, coordinador de investigaciones clínicas del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC), dice que “la mayoría de los datos que tenemos para tratar el cáncer fueron obtenidos de otro tipo de poblaciones, mas no de población hispana”.

Precisamente el CTIC, que hoy abre sus puertas a la población colombiana, tiene como uno de sus pilares investigar el cáncer en el país. De esa manera, señalan, “esperamos cambiar la historia de esta enfermedad en Colombia, entendiendo cómo funciona y qué tratamientos innovadores podemos ofrecerles a las personas que padecen algún tipo de cáncer”, que, según las cifras más actualizadas de la Cuenta de Alto Costo, fueron 416.289 para 2020.

El CTIC, que cuenta con un área total de 100.000 metros cuadrados distribuidos en dos grandes edificios, fue inaugurado en la tarde del jueves por su donante, Luis Carlos Sarmiento Angulo y algunos de sus familiares. “El cáncer es una enfermedad de dimensiones increíbles”, afirmó Sarmiento, quien resaltó algunas cifras sobre las muertes ocasionadas por esta enfermedad en el mundo. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 15 millones de personas han fallecido en el mundo por cuenta del covid-19 desde el inicio de la pandemia, tan solo en 2021, 10 millones de personas lo hicieron por cáncer, según la misma Organización. Para Sarmiento, “tal gravedad de la enfermedad merecía un hospital especial para el cáncer”.

Producto de esa intención, invirtió cerca de $1,5 billones para construir el centro de alta tecnología más grande en el país y uno de los más importantes en América Latina. En el primer edificio, de 11 pisos, el CTIC ofrece 120 unidades para hospitalización, siete para trasplantes, 11 para cuidados intermedios y 30 para intensivos. Además, en uno de sus cuatro búnkeres de radioterapia se ofrecerá, por primera vez para Colombia y la región, una radiocirugía con el CyberKnife S7, un sistema que permite administrar altas dosis de radiación a tumores muy pequeños con altísima precisión, a pesar de que estos se muevan. Esto se logra, explican los especialistas del centro, gracias al sistema robótico que, por ejemplo, hará posible operar un tumor en un pulmón mientras este se mueve producto de la respiración.

En este complejo también se encontrarán 12 clínicas especializadas para los distintos tipos de cáncer, como el de leucemia y linfoma, de tejidos blandos, tórax, mama y cabeza y cuello, por mencionar algunos. En cada una de ellas los pacientes encontrarán un equipo multidisciplinario que busca, según el médico cirujano Rafael Antonio Sánchez, director corporativo del CTIC, ofrecer integralidad en la atención y atender todos los pasos que necesita un paciente. “Es muy común que en Bogotá, por poner un ejemplo, cada etapa ocurra en una institución distinta. Lo que buscamos es ofrecer todo en las mismas instalaciones. Eso pretende disminuir los tiempos de tratamiento para cada paciente, ya que se sabe que, por cada semana que se retrase este, las posibilidades de que mejore disminuyen”.

Pero, más allá de los servicios de tratamiento en los que se incluyen también los 56 cubículos de infusión de quimioterapia, 64 consultorios y otros que completan 66 servicios de alta complejidad, “desde hace 10 años que inicio del proyecto se planteó la necesidad de hacer investigación”, aseveró Sarmiento, quien agregó que “a pesar de que los trabajos que se hacen en Colombia son de muy buena calidad, no se hace y no se invierte en esta”. Por eso, cruzando el “Puente del Conocimiento” se accede al segundo edificio, de 10.000 metros cuadrados, que estará dedicado exclusivamente a la investigación.

Desde investigación básica, con biobancos para realizar almacenamiento de muestras biológicas, las cuales permiten diagnosticar, hasta laboratorios de biología molecular, de cultivos celulares y de biología computacional, este centro busca entender cómo funciona la enfermedad en los colombianos. Esto se hace cada vez más necesario en Colombia, ya que, como señaló en un artículo Gustavo Hernández, del Grupo de Investigación de Epidemiología y Salud Pública del INC, la transición demográfica que ha vivido el país, con una población cada vez más vieja, impactará profundamente la epidemiología del cáncer, aumentando, entre otras, las muertes atribuidas a esta y las tasas crudas de mortalidad.

Sarmiento Angulo, de 89 años y dueño de la más grande fortuna en el país, señaló que de todas las que ha hecho esta es la “obra máxima por todo, por su dimensión, su costo, pero sobre todo porque es un hito para la historia del país”, y agregó que todos los colombianos tendrán acceso al CTIC a través de sus EPS.