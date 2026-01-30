Un paciente sobrevivió más de 48 horas sin pulmones y conectado a un órgano artificial

Un paciente sobrevivió más de 48 horas conectado a pulmones artificiales. Foto: Northwestern Medicine

Un paciente de 33 años sobrevivió cerca de 48 horas sin pulmones, luego de que un equipo médico lo mantuviera con vida mediante un sistema artificial mientras esperaba un trasplante.

Según detalló el equipo médico en un estudio publicado en enero de 2026, el hombre fue hospitalizado tras desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda a causa de una infección por el virus de la influenza. Posteriormente, contrajo una segunda infección resistente a los antibióticos y entró en shock séptico, lo que desencadenó una falla progresiva de órganos, incluidos el corazón y los riñones.

Su condición era tan crítica que no estaba en condiciones para recibir el trasplante, por lo que el equipo médico decidió retirarle sus pulmones, al ser la fuente de la infección, y conectarlo a un sistema artificial.

En concreto, el paciente fue conectado a una versión modificada de un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés). Este tiene como objetivo hacer circular la sangre del paciente fuera del cuerpo hacia una máquina que oxigena la sangre y elimina el dióxido de carbono mediante una membrana artificial, y luego la devuelve al organismo. En este caso, esta fue conectada directamente al corazón.

Uno de los objetivos centrales de la utilización de un sistema ECMO es mantener un flujo sanguíneo equilibrado y continuo hacia el corazón, lo que reduce el riesgo de coágulos sanguíneos que podrían provocar un ataque cardíaco.

En una entrevista con la revista Nature, Ankit Bharat, cirujano torácico de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago (Estados Unidos) aseguró que “en 48 horas, el paciente dejó de tomar toda la medicación para controlar su presión arterial, su función renal se recuperó por completo y su corazón funcionaba con normalidad”.

Con estos nuevos parámetros, el paciente recibió el trasplante de pulmones con éxito y, tres años después, ha mostrado una mejora en su estado de salud.

De acuerdo con los autores del estudio, este caso demuestra que es posible que pacientes permanezcan durante largos periodos conectados a sistemas de soporte vital artificial. Además, los investigadores esperan desarrollar una versión estandarizada de este sistema de ECMO para su implementación en otros centros médicos.

“En este momento, se lo vamos a ofrecer a los pacientes de Northwestern que están a punto de morir, y vamos a llevar un registro para hacer un seguimiento de estos pacientes y sus resultados”, contó Bharat, a Nature.

