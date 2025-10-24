Inicia la auditoría forense de la Nueva EPS para identificar sus irregularidades

Fachada de esta EPS Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció el inicio de la auditoría forense, que permitirá identificar de manera certera las posibles irregularidades en los diferentes procesos que traía la EPS más grande del país, con casi 11 millones de usuarios.

A través de un comunicado, la agente interventora explicó que esta auditoría permitirá conocer a fondo la realidad de los temas administrativos y financieros “que son de gran preocupación y principal objetivo para este equipo interventor”. Cabe recordar que, la Nueva EPS se encuentra intervenida desde hace un año y medio.

Los encargados de realizar esta especie de investigación serán las firmas SAG Assesment & Consulting, que tiene experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y situaciones de fraude; y RATSEL, especializada en gestión integral de riesgos corporativos.

Estas dos empresas deberán entregar resultados que permitan, entre otras cosas identificar irregularidades, malas prácticas, desviaciones, actos de corrupción o fraude que afecten el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Esto se centrará en las áreas de contratación, facturación, pagos, auditoría a cuentas médicas, contabilidad e ingresos PBS, No PBS y otros.

“Esta auditoría que anunciamos no afectará la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos. Llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo que garantice la prestación de servicios y esta auditoría hace parte de ese compromiso y transparencia” afirmó Polanía.

Como contamos en este artículo, la Nueva EPS enfrenta una de las crisis más importantes de su historia. Un conjunto de datos internos a los que tuvo acceso El Espectador muestran que, por ejemplo, la dificultad para acceder a medicamentos ha afectado al 17,5% de todos sus afiliados. Entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron un 160%. La situación ha impactado especialmente a grupos de pacientes críticos.

En el área financiera, que será una de las que estudiará la auditoría forense, los datos internos señalan que la EPS ha incrementado los anticipos a las IPS, que pasaron de COP$4.681 millones en 2023 a COP$7.439 millones en 2025 (corte a agosto). Esta tendencia coincide con lo señalado por la Contraloría en su último informe sobre la EPS, que reporta un aumento del 155 % en los anticipos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

