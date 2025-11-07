Unesco alerta sobre los riesgos de la neurotecnología y pide no usarla en niños

Muchos consumidores utilizan esta tecnología sin saberlo, a través de dispositivos comunes como diademas o auriculares conectados, que utilizan datos neuronales para monitorear la frecuencia cardíaca, el estrés o el sueño. Foto: Getty Images

Aunque en los últimos años la inteligencia artificial ha tomado fuerza en todo el mundo, hay otra tecnología que se está desarrollando con la misma rapidez, pero que no tiene la misma atención. Se trata de la neurotecnología, un campo de la ciencia y la ingeniería que incluye herramientas que pueden interactuar directamente con el sistema nervioso para medirlo, modularlo o estimularlo.

A diferencia de muchas otras tecnologías de frontera, esta puede acceder directamente, manipular y emular la estructura del cerebro, y con ello producir información sobre nuestras identidades, emociones y miedos, según explica la UNESCO, la entidad que se ha encargado de promover la ética en este campo.

Aunque parece algo muy especializado y lejano, esta tecnología está presente en dispositivos comunes como diademas o auriculares conectados, que utilizan datos neuronales para monitorear la frecuencia cardíaca, el estrés o el sueño. Estos datos altamente sensibles, agrega la UNESCO, pueden revelar pensamientos, emociones y reacciones, y pueden compartirse sin consentimiento.

La organización reconoce los beneficios que tiene esta tecnología, especialmente en la medicina, como la estimulación cerebral profunda para aliviar los síntomas de trastornos como la depresión y la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, también busca que su implementación no ponga en riesgo los derechos humanos.

Por esto, recientemente la UNESCO adoptó la primera norma mundial sobre la ética de la neurotecnología, un instrumento normativo que, entre otras cosas, le pide a los gobiernos que garanticen que este campo siga siendo inclusivo y asequible, al tiempo que establecen salvaguardias para preservar la inviolabilidad de la mente humana.

El documento identifica riesgos como las infracciones de la privacidad mental, no aconseja el uso en niños y jóvenes, cuyos cerebros todavía están en desarrollo, y tampoco recomienda su uso con fines no terapéuticos. La UNESCO también advierte contra el uso de esta tecnología en el lugar de trabajo para monitorear la productividad o crear categorías de empleados, e insiste en la necesidad de consentimiento explícito y total transparencia.

Otra de las recomendación que hacen en el documento es regular los productos que pueden influir en el comportamiento o promover la adicción, garantizando que se proporcione información clara y accesible a los consumidores.

La adopción del marco normativo es el resultado de un amplio proceso de consulta que inició en 2021. Un grupo de expertos internacionales, liderado por el científico francés Hervé Chneiweiss y la profesora estadounidense Nita Farahany, se encargó de elaborar el documento aprovechando más de 8.000 contribuciones de la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los Estados miembros.

Al igual que en el campo de la inteligencia artificial, la UNESCO apoyará a sus Estados miembros en la revisión de sus políticas, la elaboración de hojas de ruta adaptadas a sus prioridades y el fortalecimiento de sus capacidades para hacer frente a los desafíos que plantea la neurotecnología.

“Con la adopción de este nuevo instrumento normativo, la UNESCO establece límites claros y consagra la inviolabilidad de la mente humana. Este texto encarna una profunda convicción: que el progreso tecnológico solo vale la pena si está guiado por la ética, la dignidad y la responsabilidad hacia las generaciones futuras”, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO.

El texto aprobado entrará en vigor el 12 de noviembre, al concluir la Conferencia General de la UNESCO en Samarcanda (Uzbekistán).

