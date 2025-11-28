El cáncer asociado al VPH podría ser el primer cáncer que la humanidad elimine

Actualmente, hay más de 3.000 puntos de vacunación que cuentan con biológicos disponibles para jornadas intensivas y búsqueda activa en población escolar y no escolarizada.

Son días de optimismo para la salud pública mundial. Un nuevo informe elaborado por investigadores del Centro de Excelencia en Investigación en Control del Cáncer de Cuello Uterino del NHMRC de Australia sugiere con cifras y datos reales, que el cáncer asociado al virus del papiloma humano (VPH) podría convertirse en las próximas décadas en el primer tipo de cáncer que la humanidad está en capacidad real de eliminar.

Este cáncer está causado, en la gran mayoría de los casos, por la infección persistente por ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH), especialmente los tipos de alto riesgo como el VPH-16 y el VPH-18. En 2021, según el informe elaborado por los científicos australianos, no se diagnosticaron casos de cáncer de cuello uterino en mujeres menores de 25 años, la primera vez que esto ocurre según datos que se remontan a 1982. Este logro, dicen, se debe casi con certeza al impacto de la vacunación contra el VPH.

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es una de las intervenciones de salud pública más efectivas desarrolladas en las últimas décadas. Su objetivo es sencillo: evitar la infección por los tipos de VPH que provocan la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, así como otros cánceres relacionados. La vacuna entrena al sistema inmunológico para reconocer el virus antes de que entre al organismo. Así, si la persona se expone más adelante, el sistema inmune lo neutraliza, impidiendo que la infección se establezca y evite las lesiones precancerosas que, con los años, pueden transformarse en cáncer.

Según la evidencia, la clave del éxito está en vacunar antes del inicio de la vida sexual, por eso la mayoría de los países aplican la vacuna en niñas y niños entre los 9 y 14 años. Sin embargo, también beneficia a adolescentes y adultos jóvenes que no alcanzaron a recibirla. La protección es duradera, segura y avalada por más de 15 años de vigilancia global. La vacuna, combinada con tamizaje regular (como la citología o las pruebas de VPH) y tratamiento adecuado de lesiones, constituye la estrategia que podría convertir al cáncer de cuello uterino en el primer cáncer de la historia humana en ser eliminado.

Sin embargo, el informe australiano también revela las barreras de acceso y los problemas para lograr ese objetivo. Las cifras muestran un impacto enorme de la vacunación contra el VPH, especialmente entre niñas y mujeres que han recibido el esquema completo a edades tempranas. Sin embargo, al mismo tiempo que se observan estos beneficios, la cobertura de la vacuna ha empezado a disminuir en los últimos años. Después de alcanzar su punto más alto en 2020 —un 85,7 % de cobertura a los 15 años—, esa cifra cayó al 79,5 % en 2024. La tendencia es similar tanto en mujeres (de 86,6 % a 81,1 %) como en hombres (de 84,9 % a 77,9 %). La vacuna ha enfrentado episodios de desinformación y rechazo.

En varios países, grupos antivacunas difundieron la idea errónea de que la vacuna podría incentivar la actividad sexual en adolescentes, a pesar de que es completamente falso.

En lugares como Japón, Irlanda, Colombia y Dinamarca, la confianza se vio afectada por episodios mediáticos donde se atribuyeron a la vacuna efectos secundarios graves. Investigaciones posteriores demostraron que no había relación entre la vacuna y esos síntomas. Un caso emblemático fue el colombiano. En 2014 un grupo de adolescentes de Carmen de Bolívar presentó síntomas como desmayos y dolores, inicialmente asociados a la vacuna. Tras amplias evaluaciones, el Ministerio de Salud, la OMS y otros organismos concluyeron que los síntomas correspondían a un fenómeno de síntomas psicogénicos colectivos, no a un efecto adverso real. Aun así, la cobertura cayó drásticamente y desde entonces, y pese a los intentos, las coberturas no se han logrado recuperar.

El país está intentando hacerlo. Actualmente, hay más de 3.000 puntos de vacunación que cuentan con biológicos disponibles para jornadas intensivas y búsqueda activa en población escolar y no escolarizada. El Ministerio de Salud ha hecho “un llamado urgente a padres, madres y cuidadores para que lleven a vacunar gratuitamente a sus hijos e hijas entre 9 y 17 años. La vacuna contra el VPH no solo previene infecciones, sino que protege contra varios tipos de cáncer, incluyendo el de cuello uterino, pene, ano y garganta”.

