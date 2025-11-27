Advierten que este alimento para bebés es fraudulento en Colombia, tras alerta en Estados Unidos

En EE.UU. se han reportado 37 bebés con botulismo infantil sospechoso o confirmado y con exposición confirmada a varios lotes de esta fórmula. Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que advierte sobre la comercialización en línea de una fórmula infantil, un alimento artificial para bebés menores de 12 meses, que es fraudulenta en Colombia.

Se trata del producto denominado “FÓRMULA INFANTIL BYHEART WHOLE NUTRITION”, el cual no posee la autorización de comercialización por parte del Invima, es decir, no tiene registro sanitario. Así lo identificó la entidad, luego de realizar las respectivas acciones de inspección.

“En tal sentido, este instituto informa que el producto objeto de la presente alerta está incumpliendo las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas”, se lee en la alerta. Cabe recordar que, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013, todo alimento que sea comercializado directamente al consumidor requiere una autorización sanitaria.

El Invima también informó que, en este caso, el establecimiento fabricante del producto es ByHeart Inc., ubicado en Estados Unidos, y no tiene un rol asignado en las autorizaciones de comercialización emitidas por el instituto. En otras palabras, el fabricante no tiene los permisos necesarios para desarrollar actividades productivas, de importación ni de comercialización en Colombia.

La alerta del Invima llega luego de que en Estados Unidos la empresa ByHeart Inc. retirara dos lotes de fórmula infantil, pues la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de dicho país notificó sobre una investigación en curso por un reciente brote de botulismo infantil. Esta enfermedad, aunque rara, es potencialmente mortal y representa una grave amenaza para la salud de los bebés.

Según ha explicado la FDA, el botulismo se produce cuando las esporas de la bacteria Clostridium botulinum “se ingieren y colonizan el tracto intestinal, produciendo neurotoxinas botulínicas en el intestino inmaduro de los bebés”. Algunos de los síntomas que pueden presentar son: estreñimiento, mala alimentación, ptosis (párpado caído), pupilas perezosas, bajo tono muscular, dificultad para succionar y tragar, llanto débil o alterado, debilidad generalizada, dificultad respiratoria y, posiblemente, paro respiratorio.

Con corte al 26 de noviembre, de acuerdo con la FDA, se han reportado 37 bebés con botulismo infantil sospechoso o confirmado y con exposición confirmada a varios lotes de la “FÓRMULA INFANTIL BYHEART WHOLE NUTRITION” en 17 estados de Estados Unidos. El producto, además, ha sido vendido por comercio electrónico, a través de Amazon.com, en varios países como Argentina, Brasil, Brunéi, Canadá, Chile, China, Ecuador, Perú, Egipto, Hong Kong, Israel, Jamaica, entre otros, incluyendo Colombia.

“Así las cosas, y considerando las situaciones sanitarias descritas, el Invima informa que el producto “FÓRMULA INFANTIL BYHEART WHOLE NUTRITION” es un alimento fraudulento, se desconocen sus condiciones sanitarias de fabricación e importación y, por lo tanto, no debe ser comercializado en el país”, determinó el instituto.

Medidas para la comunidad, los establecimientos y las autoridades

El Invima solicitó a la ciudadanía abstenerse de adquirir este producto para bebés y, a quienes ya lo compraron, pide suspender su consumo. En suma, recordó que es posible consultar de manera permanente su aplicación web y sus redes sociales oficiales, @invimacolombia en X, Instagram y Facebook, para conocer información relacionada con alimentos y/o bebidas que puedan afectar la salud de la población.

Por otro lado, el Invima instó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales a realizar la búsqueda activa de esta fórmula infantil, además de llevar a cabo actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia que, potencialmente, puedan comercializar el producto. En dado caso, pidió tomar las medidas sanitarias correspondientes.

A los establecimientos titulares, fabricantes, distribuidores y comercializadores, el Invima solicitó evitar la distribución y comercialización de esta fórmula y, en caso de que lo evidencien en el mercado, deben implementar las medidas sanitarias de seguridad. Finalmente, el instituto exhortó a otras autoridades competentes a intensificar sus acciones de control, por ejemplo en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, para la identificación de este producto.

