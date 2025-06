Vapeadores desechables quedan prohibidos de manera definitiva en Reino Unido

Imagen de una tienda de vapeadores en Londres (Reino Unido). Foto: EFE - Guillermo Garrido

Desde este 1 de junio, Reino Unido se sumó a la lista de países que han prohibido la venta y consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos desechables, que, a los ojos de los especialistas, se han convertido en un riesgo para niños y adolescentes. Muchos de estos artefactos contienen nicotina.

“Los cigarrillos electrónicos de un solo uso han contaminado nuestras calles convirtiéndolas en basura y han vuelto adictos a la nicotina a nuestros niños”, aseguró Mary Creagh, ministra de Medio Ambiente de Reino Unido.

A lo que se refiere Creagh es que muchos menores se han sentido atraídos por consumir estos dispositivos, especialmente por los diferentes sabores que pueden encontrar en el mercado, que van desde menta, hasta sandía o chocolate, los cuales también se pueden hallar con facilidad en tiendas de Colombia.

En el caso de Reino Unido, los establecimientos que no cumplan la medida podrían pagar una multa de hasta US $269 y pueden enfrentar, incluso, hasta dos años de prisión. Según le dijo Creagh a medios locales, están vigilando tiendas y supermercados para que no vendan vapeadores desechables.

“Esta nueva ley es un paso hacia la reducción del vapeo entre los niños, al tiempo que garantiza la disponibilidad de productos para ayudar a las personas a dejar de fumar”, le dijo al portal Medical Xpress, Caroline Cerny, directora de la organización Action on Smoking and Health (ASH).

La otra razón por la que decidieron prohibir estos dispositivos tiene que ver con el impacto ambiental que están causando. Material Focus, una ONG con sede en Reino Unido, asegura que alrededor de 5 millones de vapeadores fueron desechados cada semana en ese país.

En Colombia, los niños también vapean

Según cifras recopiladas por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), con base en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia en población escolar de 2022 y el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia en población universitaria de 2023, en Colombia los niños, niñas y adolescentes también están vapeando.

Entre estudiantes de grados 7° a 11° (entre 12 y 18 años), 1 de cada 4 estudiantes afirmó haber probado cigarrillos electrónicos con nicotina alguna vez, mientras que 1 de cada 8 reportó haber consumido tabaco tradicional.

La situación también es inquietante entre la población universitaria, donde es usual ver a alumnos consumiendo vapeadores y cigarrillos electrónicos en los pasillos de las instituciones de educación superior. Según los datos recopilados por el LEE, el 37,9% dijo haberlos probado alguna vez y el 12,1% los había consumido en el último mes.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), “el uso de cigarrillos electrónicos no es seguro para los niños, adolescentes y adultos jóvenes”. Entre otras razones, porque “la mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, que es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes que continúa hasta los 20 a 25 años”.

