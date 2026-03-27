¿Viaja en Semana Santa? Asociación de Epidemiología da claves para prevenir contagios

Según precisó ASOCEPIC, uno de los principales riesgos gira en torno a la fiebre amarilla. Para 2025, en Colombia se registraron 125 casos y 46 muertes, mientras que en 2026 concentra la mayoría de los casos reportados en la región. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) emitió una alerta epidemiológica nacional preventiva ante el riesgo del incremento de contagios de enfermedades asociadas a la temporada de Semana Santa.

En concreto, la asociación alertó que el incremento de los desplazamientos nacionales e internacionales, así como el aumento de la interacción social, podría propiciar una posible intensificación de eventos de transmisión de enfermedades.

Lo invitamos a leer: El debate sobre muerte digna en salud mental sigue marcado por estigmas.

“Colombia enfrenta simultáneamente múltiples eventos de salud pública de fácil transmisión con comportamiento epidémico, brotes activos o alertas vigentes a nivel nacional e internacional”, indicó la asociación, a través de un comunicado. “Esta confluencia epidemiológica, sumada al alto tránsito de viajeros por todo el país durante Semana Santa, incrementa significativamente el riesgo de expansión de la transmisión, la importación de casos, la saturación de los servicios de salud y la ocurrencia de casos graves y muertes prevenibles”.

¿Cuáles son las enfermedades que generan alerta?

Según precisó ASOCEPIC, uno de los principales riesgos gira en torno a la fiebre amarilla. Para 2025, en Colombia se registraron 125 casos y 46 muertes, mientras que en 2026 concentra la mayoría de los casos reportados en la región.

Entre los factores que han aumentado el riesgo se encuentran la expansión hacia áreas sin antecedentes recientes de transmisión, y entre otros factores, la circulación activa confirmada mediante epizootias en primates no humanos.

“El riesgo principal es expansión del virus hacia nuevas áreas, alta letalidad, movilización de población no vacunada y riesgo de urbanización del ciclo de transmisión”, indicó la asociación, a través de un comunicado.

Frente a los brotes de sarampión, con más de 1.000 casos confirmados en la región y cuatro importados en Colombia, se advirtió que el principal riesgo es la llegada de nuevos casos y su rápida transmisión en poblaciones susceptibles, especialmente en contextos de alta movilidad.

Por su parte, la asociación también alertó sobre los riesgos asociados al dengue, la tosferina, las infecciones respiratorias agudas (IRA), las enfermedades transmitidas por alimentos y las lesiones en siniestros viales.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Frente a este panorama, estas son algunas de las recomendaciones de la Asociación de Epidemiología de Colombia para la ciudadanía durante estas fechas:

• Verifique esquemas de vacunación de niños y adultos,

• Use repelente, evite criaderos de zancudos y mantenga medidas físicas de protección en zonas de riesgo de dengue y fiebre amarilla,

• No acumule agua en materas, baldes o recipientes sin tapa,

• Evite viajes a zonas selváticas si no cuenta con vacunación previa contra fiebre amarilla (mínimo 10 días antes),

• Ante síntomas como fiebre alta, vómito, sangrado o dificultad respiratoria, acuda sin demora al centro de salud más cercano,

• No se automedique en caso de fiebre,

• Evite asistir a eventos sociales si tiene fiebre, tos persistente o malestar general,

• Realice revisión técnico-mecánica al vehículo (llantas, frenos, entre otros),

Por su parte, también se emitieron recomendaciones para las autoridades territoriales, EPS, IPS. Aquí puede consultar las recomendaciones completas de la asociación:

“Semana Santa debe ser un momento de encuentro, no de transmisión”, concluye ASOCEPIC.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺