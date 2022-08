Viruela del mono: Según el INS, en Colombia hay una “epidemia concentrada”

Bogotá es la ciudad de Colombia con más casos de viruela del mono, pues concentra 33 del total, seguida por Antioquia, con cuatro. En Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, La Guajira, Santander y Bolívar, se reporta un caso respectivamente. Foto: AFP - FREYA KAULBARS

Esta mañana se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que el Ministerio de Salud presentó al país la situación epidemiológica en el país respecto al covid-19, así como los avances del Plan Nacional de Vacunación. En este PMU también estuvo presente la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, quien expuso la situación actual en Colombia respecto a la viruela del mono. (Puede leer: Estas son las nuevas reglas para el pago de licencias de maternidad y de paternidad)

Hasta el momento, según las cifras que dio a conocer Ospina, en el país se han realizado 116 pruebas para detectar esta enfermedad, de las cuales han resultado 44 casos positivos. Bogotá es la ciudad con más casos de viruela del mono, pues concentra 33 del total, seguida por Antioquia, con cuatro. En Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, La Guajira, Santander y Bolívar, se reporta un caso respectivamente.

Con esta cifras, Ospina señaló que en Colombia tenemos “aún una epidemia concentrada en un grupo de población particular, porque no tenemos casos en mujeres, niños, ni en ningún grupo de edad, o en ningún género distinto al masculino”. Que sea una epidemia concentrada, explicó, quiere decir que la viruela símica aún no tiene suficientes canales comunicantes al resto de la población, lo cual “sería muy positivo (...) de modo que se daría una transmisión comunitaria”. (Puede interesarle: Trasplante fecal, ¿cómo el popó ayudaría en el tratamiento contra el cáncer?)

También hizo referencia a cómo se contagiaron las personas que dieron positivo por la enfermedad. De los 44 casos, 17 siguen en estudio, 16 fueron importados, de cinco no se conoce la fuente, y los otros cinco están relacionados con fuente desconocida (3) o con la importación (2). Por eso, la directora del INS afirmó que “ya tenemos un número de casos de fuente desconocida y casos en estudio, lo cual nos llevaría probablemente a confirmar la próxima semana una transmisión autóctona aún concentrada”.

La funcionaria finalizó su intervención señalando que el país necesita comunicación intensa sobre los síntomas que causa la viruela del mono, cómo reconocerlos y la atención que las EPS e IPS están prestando. A las personas confirmadas o que sospechan tener la enfermedad, Ospina les hizo un llamado a atender de manera temprana a los servicios de salud y a proveer información completa sobre los contactos estrechos.