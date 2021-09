YouTube anuncia que bloqueará “fake news” sobre vacunas

Aunque una decisión similar ya se había tomado el año pasado sobre el coronavirus, ahora ampliaron la política. Buscan visibilizar contenidos científicos y no afectar los planes de vacunación. El año pasado bajaron alrededor de 130.000 contenidos.

Hace casi un año Youtube, la plataforma de contenidos audiovisuales más famosa del mundo, empezó a bloquear todo el contenido que desinformara sobre las vacunas contra el COVID-19. “Una vacuna contra el coronavirus puede ser inminente, por lo tanto, nos aseguramos de tener las políticas adecuadas para poder eliminar la información errónea relacionada con la vacuna COVID-19 de la plataforma”, señaló en ese entonces un portavoz de Youtube. (Le sugerimos: El 6,2% de los colombianos no quiere vacunarse)

Pero esta semana anunciaron que irán un paso más allá: también eliminará el contenido que afirma que cualquier vacuna aprobada es peligrosa o que causa efectos negativos en la salud. En otras palabras, ocultará los videos que difunden “fake news” sobre la vacunación.

Según el periódico The Guardian, Matt Halprin, director global de confianza y seguridad de Youtube, dijo que la información errónea sobre las vacunas era un problema global y no solo sucedía con las vacunas contra el COVID-19, sino el sarampión, las paperas y la rubéola. “Todavía hay muchos desafíos en torno a la rubéola y personas que siguen diciendo que causa autismo. Pero, como sabemos, la ciencia es muy estable y clara de que las vacunas no causan autismo”. (Le puede interesar: ¿Por qué los niños han resultado tan poco afectados por el COVID-19?)

Hace dos años (2019), por ejemplo, un estudio publicado en la revista médica Annals of Internal Medicine, desmintió que existiera un vinculo entre esta vacuna y el autismo a partir de un análisis realizado en una población de 650.000 niños y niñas, la más grande hasta el momento, siguiéndolos durante 10 años.

Halprin también explicó que, aunque las nuevas pautas sí permitirán testimonios personales sobre las vacunas, discusiones políticas o referencias a fallas históricas sobre programas de vacunación, sí bloqueará información falsa.

No es la primera plataforma que toma este tipo de decisiones. El año pasado Facebook también anunció que eliminaría contenidos falsos sobre las vacunas de coronavirus cuando alguna autoridad en salud publica la hubiese desmentido.

Solo el año pasado, cuando YouTube bloqueó las “fake news” sobre coronavirus, más de 130.000 contenidos tuvieron que ocultarse.