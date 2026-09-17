En este contexto, Foros El Espectador y Caracol Televisión realizarán el foro “Movilidad y transporte: futuro estratégico”, el próximo jueves 24 de septiembre en el Hotel Holiday Inn Express de Bogotá, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. El encuentro reunirá expertos…

Más del 90 % de las ciudades del mundo ya cuenta con metas hacia 2035 orientadas a transformar la movilidad urbana, con apuestas por fortalecer el transporte público y promover alternativas más sostenibles al uso del automóvil particular, así lo señala el informe BCG City Mobility Compass.

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Así será el foro sobre movilidad, transporte e innovación que reunirá a expertos en Bogotá



En este contexto, Foros El Espectador y Caracol Televisión realizarán el foro “Movilidad y transporte: futuro estratégico”, el próximo jueves 24 de septiembre en el Hotel Holiday Inn Express de Bogotá, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. El encuentro reunirá expertos y líderes del sector para analizar cómo la innovación, las nuevas tecnologías y los modelos de transporte están redefiniendo la movilidad en el país.

Así será la agenda:

El foro comenzará a las 9:00 a. m. con la conferencia de apertura “La nueva era de la movilidad y el transporte”. A continuación, se realizará el panel “Redefiniendo la movilidad y el transporte”, de 9:20 a. m. a 10:10 a. m., en el que se analizarán las tendencias que están impulsando una industria más competitiva y sostenible.

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Participarán Jorge Neira, director general de Kia Colombia; Carlos Castellanos, director de asuntos de gobierno para DiDi en la Región Andina; Andrés Vargas, director de movilidad del Grupo Vanti y Carmen Ligia Valderrama, profesora de la Universidad Externado de Colombia. La conversación será moderada por Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0.



De 10:10 a. m. a 11:00 a. m., el panel “Regiones en movimiento y tendencias en movilidad sostenible” abordará las iniciativas que desde diferentes territorios están generando soluciones de transporte más limpias, seguras y eficientes, mientras fortalecen la

competitividad regional.

En este espacio estarán Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo de Asocapitales; María Fernanda López, secretaria de Tránsito y Transporte de Montería; João Menenghetti, director de sostenibilidad en DHL Supply Chain Latinoamérica; Paula Parra, directora de asuntos públicos y gobierno para Latinoamérica de inDrive y Martin García, jefe de relaciones gubernamentales y asuntos regulatorios de Toyota

“La gran apuesta por transformar la movilidad” será el panel de cierre, que se llevará a cabo de 11:00 a. m. a 11:40 a. m. y contará con la participación de Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. La conversación será moderada por Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador, y abordará iniciativas regionales que buscan fortalecer el transporte y generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

Beneficio para suscriptores de El Espectador

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