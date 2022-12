¿Cómo se dice buenas tardes en inglés? Saludos formales e informales

El saludo es una parte esencial de una conversación y también es una muestra de educación que debería incluirse sí o sí durante una charla con un familiar, un amigo o una persona por conocer. Tanto en inglés como en español, los saludos tienen la misma importancia y por eso, es tan crucial incluirlos gramatical y verbalmente en el vocabulario.

Si bien los saludos en inglés son muy conocidos y muy notorios, existen ciertas reglas que son clave para usarlos dentro de cualquier oración, igual que en español, la hora depende del saludo, haciendo que el sentido de la frase cambie un poco.

En otras ocasiones, los saludos en inglés pueden varias a frases o palabras más coloquiales, sencillas y muy específicas que en un país donde este idioma sea el natal, se puede entender con facilidad y mucha simplicidad.

Las tres formas tradicionales de dar un saludo formal son las más conocidas en todo el mundo, ya que podría decirse que decir “buenos días” en inglés es universal en cada idioma. Para este caso, como se mencionó antes, debe tener presente las horas del día antes de decir un saludo, así:

Ojo, tenga en cuenta que la frase “good night” solo se debe usar para despedirse, ya que se refiere al momento de ir a dormir o descansar. La forma adecuada de saludar en inglés siendo de noche, es decir “good evening”.

Ahora, si quiere iniciar una conversación sin tanto protocolo o simplemente, se siente más cómodo usando frases simples, estas alternativas de saludos en inglés informales puede ser las más adecuadas para usar entre amigos y familia.

Aunque no traducen específicamente “buenas tardes o buenos días”, son válidos como saludo en una conversación:

How’s it going? (¿Cómo te va?)

A diferencia de los saludos en inglés formales, estas opciones dan pie para crear una conversación más fluida. Puede intentar crear un diálogo sencillo que diga algo sobre su día, su trabajo o sencillamente responder con un “todo bien” (allright).

También existen otras frases que se pueden usar como saludo en inglés, pero que están dirigidas 100% crear conversación desde el inicio. El British Council afirma que las siguientes también son alternativas para saludar y cambiar el “buenos días” en inglés por algo más:

Long time no see!, que traduce “¡Cuánto tiempo sin verte!”

It’s been ages!, que traduce “¡Hace mucho que no te veo!”

How’s the family?, que traduce “¿Cómo está la familia?”

You look well!, que traduce “Tienes buen aspecto”

It’s great to see you again que traduce “Me alegro mucho de verte (de nuevo)”