¿Cómo se dice “feliz navidad” en inglés? Estas son algunas alternativas

Faltan cuatro días para que se celebren las fiestas decembrinas de este 2022 y aunque muchos están preparados desde hace semanas para recibir esta ocasión con todo lo necesario, algunos, todavía están haciendo los preparativos más apropiados.

La forma de aprovechar esta época, además de ser una época de compartir con la familia y los seres queridos, también debería ser por medio del estudio y el aprendizaje en áreas que serán oportunidades en el futuro, como ocurre con saber un segundo idioma.

El inglés, uno de los idiomas más conocidos a nivel mundial, es la forma de sacarle el provecho a diciembre y a la navidad, ya que las palabras que se usan para felicitar y agradecer en tiempo de fiesta son fáciles de poner a prueba y se ven comúnmente en ciertos objetos navideños. Si no sabe cómo se dice “feliz navidad” en inglés y no se siente preparado para felicitar este 24 de diciembre a las personas cercanas, aquí hay algunas alternativas.

Las alternativas más tradicionales son muy conocidas y recurrentes dentro del vocabulario de las personas:

I wish you a merry Christmas and a happy new year - Le deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo.

Wish you a best christmas and the most sincere wishes - Le deseo la mejor navidad y los más sinceros deseos.