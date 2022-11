¿Cómo se dice “gracias” en inglés? Así puede agradecer de diferentes formas

Gracias en inglés Gymglish Foto: Diseño El Espectador

Decir gracias es una de las palabras que tiene más significado en español, inglés y otros idiomas del mundo y ante el frecuente uso de este corta, pero contundente término se vuelve de gran relevancia tenerla en cuenta para cualquier conversación.

Así como en el español existen millones de formas de decir gracias, incluso con gestos, en inglés también hay otras palabras y frases de reemplazar este simple término, para que se pueda mantener una conversación de forma más fluida y nativa.

Aunque son muy propias de los países donde el idioma inglés es natal, estas formas de decir ‘gracias’ pueden hacerlo ver más natural y con un nivel más avanzado en el idioma. A continuación podrá conocer algunas opciones para que las ponga en práctica.

¿Cómo decir ‘gracias’ en inglés?

1. Many thanks

Una forma de dar “muchas gracias”, además de usar el término “thank you very much”, puede ser usando la frase “many thanks” que también se entiende en el mismo sentido gracias al uso de la palabra “many” que traduce “muchas”.

Por ejemplo: Many thanks for your time, que se traduce “muchas gracias por su tiempo”.

2. That’s very kind of you

Decir gracias sin necesidad de utilizar ese término en específico es muy sencillo. Para ello solo debe decir “that’s very kind of you”, que traduce “muy amable de su parte”. Esta frase de agradecimiento se puede entender como el “muy amable” que se usa comúnmente en el país.

Por ejemplo: It’s very kind of you to offer me a ride in your car, que traduce “Es muy amable de su parte ofrecerme un paseo en su automóvil”.

3. Much obliged

Su traducción es “muy agradecido/a” por lo que se puede utilizar como otra forma de decir “muchas gracias” pero en una versión menos formal y más cariñosa.

Por ejemplo: I’m much obliged for your time, doctor, que traduce “estoy muy agradecido por su tiempo, doctor.

4. I can’t thank you enough

En casos de que tenga conversaciones con personas de su círculo social más cercano, decir “i can’t thank you enough” es una buena alternativa a decir simplemente “gracias”. Su traducción es “no puedo agradecerle lo suficiente”.

Por ejemplo: I can’t thank you enough for taking me to hospital last night que traduce “no puedo agradecerle lo suficiente por llevarme al hospital anoche”.

5. I couldn’t have done it without you

Para las ocasiones donde el trabajo en equipo lo es todo, no solo en el ámbito laboral, sino también familiar, esta frase es la indicada. Traduce “no lo podría haber hecho sin usted” y está hecha para una conversación más informal.

Por ejemplo: Thank you for your assistance, I couldn’t have done it without you, que traduce “Gracias por su ayuda, no podría haberlo hecho sin usted”.

6. Thank you ever so much

Dar las gracias en inglés nunca es suficiente, por eso con esta alternativa puede dar “muchísimas gracias”.

Por ejemplo: Thank you ever so much for having us, que traduce “muchas gracias por recibirnos”.

7. I really appreciate it

Si recibió la ayuda por parte de alguien más y no sabe como decirle gracias, puede probar con la frase “i really appreciate it” que traduce “realmente lo aprecio”.

Por ejemplo: Thank you for your help, I really appreciate it, que traduce “gracias por su ayuda, realmente la aprecio”.

8. I owe you one

Una forma muy coloquial y sencilla de dar las gracias en caso de que haya recibido un a ayuda con algo, es usando esta frase que traduce “le debo una”, en caso de que se quiera hacer más grande el agradecimiento puede decir “i owe you big time”, que traduce “le debo mucho”.

Por ejemplo: Thanks for fixing my table, I owe you one!, que traduce “gracias por arreglar mi mesa, ¡le debo una!

