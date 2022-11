¿Cómo se dicen las emociones primarias en inglés? Felicidad, miedo, ira y tristeza

Aunque expresar las emociones no es una tarea fácil conocer las palabras indicadas para decir cómo se siente, es una lección necesaria para aprender inglés desde lo más básico. Esta parte del idioma, así como muchas otras aristas, es funcional para niños, jóvenes y adultos.

Existen ciertos términos que son los más básicos o los más conocidos por la mayoría de personas, pero hay otras formas de dar a conocer su estado de ánimo sin necesidad de decir esas palabras clave que son tan reconocidas.

Le puede interesar: ¿Cómo se dice “gracias” en inglés? Así puede agradecer de diferentes formas

Estas son algunas de las palabras que expresan emociones que debería conocer para mantener una conversación formal o informal con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Recuerde que la clave de aprender estos términos nuevos es la práctica y el uso frecuente.

Los psicólogos definieron dos tipos de emociones, las primarias y las secundarias, de las cuales se desprenden diferentes sentimientos que el hombre puede expresar de muchas maneras. Las emociones primarias son: miedo, tristeza, ira y alegría, de la cuales se conocen más de 27 subtipos de emociones.

De acuerdo con un informe hecho por el Instituto de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow en 2014, las emociones básicas son solamente cuatro, ya que “estudiando los músculos faciales, la sorpresa y el asco pueden incluirse en el miedo y en la ira, respectivamente”.

También puede leer: ¿Cómo decir direcciones en inglés? Aquí le explicamos como dar indicaciones

Así es como puede referirse a las emociones primarias en inglés:

Además: ¿Cómo enseñarle las frutas y verduras en inglés a un niño?

Además de las palabras básicas que se conocen del idioma, también hay otras alternativas de decir sus emociones primarias en inglés por medio de los idioms, que es un ‘modismo’ o una expresión que no se deduzca de las palabras que la forman.

Estos son algunos ejemplos de los idioms para las emociones en inglés:

“She’s feeling blue after what has happened to her brother”, que traduce “Ella se siente triste después de lo que le sucedió a su hermano” - Feeling blue se utiliza para decir que alguien está triste, desanimado.

“My mom hit the ceiling when I told her I’d lost my dog”, que traduce “Mi mamá se enfadó cuando le dije que había perdido mi perro” - Hit the ceiling es una expresión que se usa para decir que alguien está muy enfadado.