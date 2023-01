¿Cómo se dice “te amo” en inglés? Aprenda estas y otras frases románticas

A pocos días de que llegue la época de San Valentín, que si bien, comúnmente se celebra en Estados Unidos, en Colombia también se conoce como una fecha en la que se celebra el amor y la amistad de forma extraoficial, estas frases en inglés le ayudarán a expresar amor y cariño hacia las personas cercanas.

Además de aprender a decir “te amo”, estas cortas formas de expresar sus emociones son útiles para ocasiones donde el romanticismo lo debe ser todo.

Aunque la mayor parte de estas frases podrían relacionarse con una relación de pareja, se pueden ajustar a otras situaciones con su familia, amigos cercanos, etc. Estos son algunos ejemplos de frases de amor en inglés que puede usar dentro de sus conversaciones, en regalos o cartas especiales:

“I have feelings for you” , traduce Tengo sentimientos hacia ti

“You’re my everything”, traduce Eres mi todo

“I kinda like you”, traduce Me gustas un poco

“We’re a good match”, traduce Nosotros hacemos buena pareja

“You are the apple of my eye”, traduce Tú eres mi persona favorita en el mundo

“You are the love of my life”, traduce Eres el amor de mi vida

“You make me tremble”, traduce Haces que me estremezca

“You are not my number one, you are my only one”, traduce No eres mi número uno, eres el único / la única

“Love asks no questions, love is just answers”, traduce El amor no hace preguntas, solo son respuestas