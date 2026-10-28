La velocidad del cambio tecnológico, la inteligencia artificial, las nuevas expectativas del talento y la incertidumbre económica están obligando a los líderes a replantear sus…

Durante años, el éxito empresarial se midió, en buena parte, por la capacidad de crecer, alcanzar resultados y consolidar una posición en el mercado. Aunque esos objetivos siguen siendo fundamentales, ya no son suficientes, una organización puede ser rentable, tener una marca reconocida y contar con un equipo experimentado, y aun así correr el riesgo de quedarse atrás.

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¿Cuáles son las claves del liderazgo para enfrentar un mundo en constante cambio?

La velocidad del cambio tecnológico, la inteligencia artificial, las nuevas expectativas del talento y la incertidumbre económica están obligando a los líderes a replantear sus modelos de negocio y sus propias formas de dirigir. El desafío ya no es únicamente resistir los cambios, sino desarrollar la capacidad de ir más allá de lo conocido y descubrir nuevas posibilidades de crecimiento.

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En exclusiva para El Espectador, entrevistamos a Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia, con quién hablamos sobre la inteligencia artificial, la transformación de los negocios y los desafíos que enfrentan los líderes para adaptarse a los entornos.

¿Qué claves ha podido identificar desde su experiencia trabajando con líderes empresariales que ha permitido trascender a los líderes?

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El primero es trascender los límites de nuestra propia mentalidad, uno de los mayores obstáculos para la transformación no siempre está en el mercado, la competencia o la falta de recursos, muchas veces está en la manera en que interpretamos la realidad.

Las organizaciones exitosas construyen conocimiento, experiencia y procesos que les permiten crecer. Sin embargo, aquello que alguna vez fue una ventaja puede convertirse en una barrera cuando se transforma en una fórmula que nadie se atreve a cuestionar.

El emprendedor que cree que su modelo de negocio no necesita evolucionar, o el directivo que sigue tomando decisiones porque «siempre se ha hecho así», corre el riesgo de perder oportunidades que otros sí están dispuestos a explorar.

Trascender exige desarrollar una mentalidad abierta, curiosa y crítica. Significa revisar las propias convicciones, escuchar perspectivas diferentes y aceptar que el éxito pasado no garantiza el éxito futuro.

En un entorno marcado por la inteligencia artificial, ¿qué significa realmente innovar más allá de incorporar nuevas herramientas?

La inteligencia artificial está transformando la manera de producir, competir, relacionarnos con los clientes y tomar decisiones. Sin embargo, incorporar nuevas herramientas tecnológicas no equivale necesariamente a innovar.

El verdadero desafío consiste en preguntarnos cómo podemos crear más valor, desarrollar nuevos modelos de negocio y resolver problemas que antes parecían imposibles. No se trata solo de hacer más rápido lo que ya hacemos, sino de descubrir qué podríamos hacer de una manera completamente distinta.

Para los emprendedores, esta capacidad puede marcar la diferencia entre competir en un mercado saturado o encontrar una oportunidad que nadie había identificado. Para las grandes compañías, puede significar dejar de proteger exclusivamente sus negocios actuales para explorar nuevas fuentes de crecimiento.

Más allá de los resultados financieros, ¿qué debería preguntarse una organización que aspira a perdurar en el tiempo?

Una empresa necesita resultados financieros para sostenerse y crecer. Pero una organización que aspira a perdurar debe preguntarse también qué valor genera para sus colaboradores, sus clientes y la sociedad.

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El propósito no puede ser simplemente una frase atractiva en la página web. Debe convertirse en un criterio para tomar decisiones, definir prioridades y establecer la manera en que una organización quiere relacionarse con su entorno.

Esto cobra especial importancia en tiempos de incertidumbre, cuando las circunstancias cambian, una visión compartida ayuda a mantener el rumbo sin renunciar a la capacidad de reinventarse.

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Aquí aparece uno de los grandes desafíos del liderazgo, encontrar el equilibrio entre tener raíces profundas y mantener la flexibilidad necesaria para explorar nuevos caminos. Una empresa necesita claridad sobre aquello que no está dispuesta a negociar —sus valores, su identidad y su propósito—, pero también apertura para transformar sus productos, procesos y modelos de negocio.

¿Qué deben cambiar los líderes en su manera de dirigir para que las personas de sus equipos puedan desarrollar su potencial y actuar con mayor autonomía?

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Ningún líder puede transformar una organización por sí solo, aunque todavía encontramos modelos de dirección en donde los que toman las decisiones, las ideas y la responsabilidad se concentran excesivamente en la alta dirección.

El liderazgo del presente exige algo diferente, desarrollar equipos capaces de pensar, decidir, colaborar y actuar con autonomía.

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Esto supone reconocer que el talento no se limita a cumplir instrucciones, las personas necesitan comprender el propósito de lo que hacen, sentir que sus aportes cuentan y disponer de espacios para desarrollar sus capacidades.

Los líderes que trascienden son aquellos que dejan de intentar ser indispensables y empiezan a construir organizaciones capaces de avanzar, aprender y evolucionar más allá de ellos mismos.

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¿Por qué considera que conversar con líderes de otras industrias y compartir experiencias se ha convertido en una necesidad estratégica para las organizaciones?

Existe una paradoja en la alta dirección, mientras más complejos son los desafíos empresariales, mayor es la necesidad de ampliar la perspectiva; sin embargo, las agendas de los líderes suelen dejarles cada vez menos tiempo para salir de la operación y conversar con personas que piensan diferente.

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El resultado puede ser una visión limitada por la propia industria, la experiencia acumulada o los círculos habituales de discusión. Por eso, considero que los encuentros presenciales entre empresarios y directivos tienen hoy un valor estratégico que va mucho más allá de escuchar conferencias o actualizar conocimientos. Son espacios para contrastar ideas, cuestionar supuestos, compartir aprendizajes y encontrar nuevas formas de abordar problemas comunes.

Cuando un directivo conversa con alguien que enfrenta desafíos similares desde otra industria, puede descubrir soluciones que no habría considerado. Cuando dos empresarios comparten sus perspectivas sobre tecnología, talento o crecimiento, pueden identificar oportunidades de colaboración, y cuando se construye confianza entre pares, una conversación puede convertirse en una alianza, una iniciativa conjunta o una nueva oportunidad de negocio.

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Esta es una de las razones por las que el World Business Forum Bogotá ocupa un lugar relevante en el ecosistema empresarial colombiano. Este 28 y 29 de octubre de 2026, reuniremos en Bogotá a líderes y directivos con referentes internacionales de la estrategia, la creatividad, la innovación, el liderazgo y el futuro del trabajo.

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Este artículo fue realizado en alianza con el World Business Forum.

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