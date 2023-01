¿Cuáles son los verbos en inglés? Diferencia entre regulares e irregulares

Aprender la estructura de los verbos en inglés y aprender cómo decir: correr, bailar, caminar, escribir y otras muchas acciones, es una de las lecciones de este idioma que está en prioridad para mejorar la redacción y el diálogo en situaciones de práctica reales.

A diferencia del español, aprender los verbos en inglés puede ser una tarea más sencilla aprendiendo la división básica que tienen en este idioma y cómo, de acuerdo a esto, se pueden usar en ciertas oraciones y tiempos gramaticales.

Estos son los tipos de verbos en inglés y cómo puede usarlos en frases reales, poniéndolos a prueba en una conversación o en un texto.

Si no sabe como referirse a ciertos cambios de tiempo en inglés, aquí le enseñamos como escribirlos y pronunciarlos.

estos verbos en inglés , por el contrario, no tienen una forma en pasado tan sencilla, ya que dependiendo de cuál verbo sea, se debe escribir y decir de diferentes maneras. Lo ideal con esta lista de verbos es que sean aprendidos de memoria.

Estos son los verbos que deben cambiar su estructura al cambiar de tiempo gramatical. Hay que tener en cuenta algunos de ellos (regulares o irregulares) pueden mantener su forma a pesar de estar hablando en pasado o futuro, lo que facilita el aprendizaje.

Awake (verbo presente) – despertar, Awoke (verbo pasado), Awoken (verbo futuro).

Be (verbo presente) – ser, estar, Was (verbo pasado), Been (verbo futuro).

Begin (verbo presente) – empezar, Began (verbo pasado), Begun (verbo futuro).

Come (verbo presente) – venir, Came (verbo pasado), Come (verbo futuro).

Drink (verbo presente) – beber, Drunk (verbo pasado), Drank (verbo futuro).

Eat (verbo presente) – comer, Ate (verbo pasado), Eaten (verbo futuro).

Fly (verbo presente) – volar, Flew (verbo pasado), Flown (verbo futuro).

Give (verbo presente) – dar, Gave (verbo pasado), Given (verbo futuro).

Have (verbo presente) – tener, Had (verbo pasado), Had (verbo futuro).

Keep (verbo presente) – mantener, Kept (verbo pasado), Kept (verbo futuro).

Mean (verbo presente) – significar, Meant (verbo pasado), Meant (verbo futuro).

Pay (verbo presente) – pagar, Paid (verbo pasado), Paid (verbo futuro).

Read (verbo presente) – leer, Read (verbo pasado), Read (verbo futuro).

See (verbo presente) – ver, Saw (verbo pasado), Seen (verbo futuro).

Speak (verbo presente) – hablar, Spoke (verbo pasado), Spoken (verbo futuro).

Take (verbo presente) – tomar, Took (verbo pasado), Taken (verbo futuro).

Understand (verbo presente) – entender, Understood (verbo pasado), Understood (verbo futuro).

Wake (verbo presente) – despertar, Woke (verbo pasado), Woken (verbo futuro).