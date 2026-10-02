“En el olvido de mis padres”: Kyu Teatro presenta su tercera temporada en Bogotá 

En el olvido de mis padres, una obra de la compañía argentina Kyu Teatro, regresa este 2 y 3 de octubre a Bogotá, Colombia para una tercera temporada bajo la dirección de Ernesto Martínez Correa y con elenco colombiano. La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Juan Antolínez, Sofía Macia y Marco Mejía, la asistencia de dirección de Thomas Zamora, la iluminación de Malva Varela y la producción de Nicolle Polo Rabelly y Viviana Vargas Trujillo.

La obra cuenta la historia de dos personajes en declive que, durante su juventud, hicieron un pacto de silencio con su padre. Aunque este tercer personaje está muerto, permanece omnipresente en sus cabezas y continúa condicionando sus destinos. El pacto los ha sometido a un destino que perciben como fatal e ineludible, al tiempo que les ha arrebatado parte de su identidad y libertad. Ahora, ambos están dispuestos a hacer lo necesario para recuperar aquello que han perdido, pero en el camino se enfrentan al amor que existe entre ellos y a la presencia tormentosa de su padre, que continúa habitando sus pensamientos.

La propuesta de Kyu Teatro explora lenguajes teatrales alternativos y surrealistas que parten de una investigación escénica que incorpora elementos del entrenamiento del japonés Tadashi Suzuki, los Viewpoints y la composición. Esta compañía cuenta con una sede principal en Buenos Aires desde 2019, que trabaja en la creación de mundos propios y en la búsqueda de caminos alternativos para la narrativa teatral, nutriéndose también de otras disciplinas artísticas, especialmente el cine y la danza. Su director, Ernesto Martínez Correa, define esta combinación de lenguajes como “realismo fantástico”.

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En el olvido de mis padres inició su proceso de creación con un work in progress realizado en diciembre de 2019 con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de Argentina. Posteriormente tuvo su estreno nacional en Argentina, entre ellas en el Teatro Belisario, además de una temporada en el CELCIT en 2022 y una presentación en Nueva Vallarta, México, en 2023, para posteriormente estrenarse en Colombia, con elenco 100% colombiano.

La nueva temporada en Bogotá se presentará en el Teatro La Sala, ubicada en la carrera 22 No. 41-28, en el barrio La Soledad. Las funciones son a las 8:00 p. m. y la boletería cuenta con un valor de $40.000 y el de adultos mayores y estudiantes de $30.000. Para conocer más información y adquirir sus entradas ingrese aquí.

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