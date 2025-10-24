Estas serán las novedades de la nueva edición de Cafés de Colombia Expo 2025

Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Organizada por Café de Colombia y Corferias, esta nueva edición llega a la capital colombiana con el objetivo de exponer al café, no solo como un producto de calidad sino también como un alimento saludable, cuyos beneficios ya cuenta con respaldo científico y pueden seguir abriendo oportunidades en el mercado.

Este nuevo enfoque llega a Cafés de Colombia Expo 2025 tras la declaración del café como alimento saludable hecha por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) a principios de año. Esta decisión se apoya en más de tres décadas de evidencia científica, entre ellas un estudio de la Universidad de Harvard que, tras seguir a decenas de miles de personas, concluyó que quienes consumen entre una y tres tazas de café al día tienen más probabilidades de llegar a los 70 años en condiciones saludables, libres de enfermedades crónicas y con plena capacidad física y mental.

Al respecto, Germán Bahamón, gerente general de la FNC, afirmó: “El café dejó de ser percibido únicamente como una bebida. Hoy la ciencia lo reconoce como un alimento saludable y funcional, alineado con lo que buscan las nuevas generaciones: productos que cuiden su salud, respeten el planeta y tengan propósito. Este reconocimiento no solo abre puertas a más mercados, también nos permite capturar mayor valor desde el origen, con una bebida que el mundo empieza a ver como lo que siempre ha sido para Colombia: salud, tradición y futuro. El reto ahora es seguir innovando con líneas de producto que integren salud, sostenibilidad y trazabilidad, y qué mejor escenario para mostrarlas que Cafés de Colombia Expo 2025”.

Este año, el evento traerá una variedad amplia de experiencias para todos los públicos. Expertos nacionales e internacionales compartirán conocimientos sobre rentabilidad en los negocios cafeteros, nuevas dinámicas de mercado y tendencias de consumo, como el auge del cold brew.

Entre las conferencias destacadas están “Café, cerebro y emociones”, a cargo del neurólogo Leonardo Palacios, quien explicará cómo el consumo responsable de café activa áreas del cerebro que potencian el bienestar emocional:

“El café no solo se huele y se bebe, se disfruta con los cinco sentidos y despierta experiencias que nos conectan como sociedad”, señaló el especialista.

También sobresale la charla “Los beneficios del café para la salud”, orientada por el endocrinólogo internacional Dr. Rawdy, reconocido creador de contenidos sobre salud y metabolismo, quien mostrará cómo el café puede ser un aliado clave en un estilo de vida integral.

En paralelo, Cafés de Colombia Expo 2025 ofrecerá una agenda cultural y de competencias imperdible: el tercer campeonato nacional de tostión, los tradicionales campeonatos de barismo y de preparación en olla, la vibrante Coffee Party con DJs nacionales, y la conmemoración de los 40 años del Profesor Yarumo, con un espectáculo especial en su honor.

Para Doris Chingaté, jefe de proyecto de Cafés de Colombia Expo, el objetivo es claro: “Queremos que Cafés de Colombia Expo no solo sea un escenario de negocios, sino también un espacio donde la ciencia, la cultura y el entretenimiento se unan para mostrar al mundo la grandeza del café colombiano”.

De esta manera, Cafés de Colombia Expo 2025 se consolida como la gran vitrina del café en la región: un lugar donde tradición e innovación se encuentran para generar negocios, conocimiento y experiencias únicas. La invitación está abierta para que colombianos y visitantes internacionales vivan de cerca la magia del universo del café.

2x1 para la comunidad de El Espectador

Si eres parte de nuestra comunidad de suscriptores, ya sea digital o impreso, podrás participar de este espacio que promueve la tradición y la innovación para generar negocios, conocimiento y experiencias únicas. Acércate a la taquilla y anúnciate como suscriptor de El Espectador.

🎭 ¿Quiere estar informado de todos los beneficios a los que puede acceder por ser suscriptor de El Espectador? Lo invitamos a ingresar aquí a su zona de usuario. 📚