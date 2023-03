Fundación Arcupa: apoya los sueños de niñas, niños y jóvenes del barrio Santa Fe

Representación niños invisibles festival de la Piedra cementerio central 2007. Foto: Cortesía

En Bogotá, los días transcurren fríos, acelerados y casi que desapercibidos. En tanto, en un punto del centro de la ciudad, un grupo de voluntarios que aportan su tiempo como talleristas, enseñan a niños, niñas y jóvenes que han sido marginados e invisibilizados para su participación en la ciudad, que, a través de las artes audiovisuales es posible alcanzar sueños y vencer las adversidades.

Entre las calles 26 y 21, en pleno centro de la ciudad, se encuentra el barrio Santa Fe, un sector en el que convergen las más diversas poblaciones y actividades de supervivencia. Allí conviven colectividades de mujeres y población LGTBI, quienes subsisten gracias al comercio sexual, de exhibición y de intercambio de espectáculos, migrantes venezolanos, comunidades indígenas desplazadas, vendedores ambulantes, habitantes de calle y recicladores. Todos con una lucha en común, sobrevivir pese a condiciones y necesidades apremiantes.

¿Qué es y cómo nace la Fundación Arcupa?

Un aguerrido productor audiovisual y fotógrafo apasionado, ha logrado capturar durante 20 años la difícil realidad en la que conviven los niños, niñas y jóvenes que residen en esta parte de la capital. Su nombre es Jhon Bernal, un gestor cultural que se movilizó de manera autónoma en 1999 para idear un proyecto comunitario, cuyo objetivo fuera el de acompañar los sueños de niños invisibilizados, a través de la expresión audiovisual.

Lo que inició como un grupo de teatro social en zonas aledañas al antiguo Bronx en la localidad Los Mártires, se transformó el 2007 en Fundación Arcupa, colectivo sin ánimo de lucro, que instruye a públicos del Bronx, Plaza España, barrios Las Cruces y Santa Fe, a través de círculos audiovisuales, que son talleres impartidos por voluntarios, donde la capoeira, la cartografía y películas en plastilina, hacen parte del universo artístico que busca transformar la vida de cientos de niños y jóvenes marginados e invisibilizados.

1/10 Grupos de teatro La Rogadera y Corto Circuito Foto: Cortesía 2/10 Comparsa niños y niñas Plaza España Foto: Cortesía 3/10 Obra de teatro La Máquina del Tiempo Foto: Cortesía 4/10 Muestra teatro callejero Foto: Cortesía 5/10 Ilustración de Meyer Esneider Cuellar Martínez Foto: Cortesía 6/10 Arcupa y Todo Copas Foto: Cortesía 7/10 Cine y Territorio: Arcupa Castillo de Las Artes Foto: Cortesía 8/10 Festival de Cine Arcupa: El Espejo en el barrio Las Cruces Foto: Cortesía 9/10 Teatro callejero Foto: Cortesía 10/10 Grabación El Bicho, en el antiguo Bronx Foto: Cortesía

A lo largo de dos décadas de trabajo comunitario constante en las periferias de la ciudad, Jhon Bernal, gestor cultural en cabeza de la Fundación Arcupa, que significa (Arte, Cultura y Patrimonio), ha logrado transformar la vida de más de 500 niños, que han visto en las artes audiovisuales un escape furtivo a su difícil realidad. Una que ha sido poco indulgente y que en ocasiones los ha volcado y por necesidad a situaciones de drogas, delincuencia y abandono.

Historias que inspiran

Muchos recuerdan El Bronx como una zona de terror, donde la drogas, la prostitución, la indigencia y la muerte asechaban sin control en pleno centro de Bogotá. Empero, Estas remembranzas ocultan otro tipo de realidad, historias inspiradoras de jóvenes que, en medio de la penumbra, hallaron en talleres y proyectos de expresión audiovisual una manera de aportar a la sociedad.

Meyerman, no hace parte de Los superhéroes de Marvel, pero sí, es uno que ha tenido el superpoder para sobreponerse a las adversidades. La historia de Meyer Esneider Cuellar Martínez, un joven de tan solo 19 años, es tan inspiradora como valiente. Ni la oscura realidad del Bronx, sector en el cual vivió parte de su niñez y adolescencia, le logró arrebatar el sueño más grande de su vida, el de convertirse en un talentoso ilustrador.

Empezó a dibujar o “a rayar, como el mismo menciona, para exorcizar la realidad que diariamente observaba en el Bronx a través de otras personas. Estos espejos, sumados a sus propias vivencias, las fue plasmando poco a poco a través del dibujo; vestigios de vidas perdidas y sueños frustrados, fueron con el tiempo un cúmulo de comics, que lo terminaron alejando y sin reversa, de los vicios en donde inevitablemente había sucumbido sin darse cuenta.

Hoy, Meyerman, como le conocen sus amigos, muestra al mundo una versión muy distinta de su vida y del lugar que habitó hasta el 2016, cuando fue desalojado del Bronx. Su historia de talento y resiliencia ha hecho eco en la Fundación Arcupa, en cabeza de su director Jhon Bernal, quien, al descubrir el talento de Meyer a la edad de 12 años, no dudó en apoyarlo para potenciar sus habilidades no solo en la ilustración, también en la realización audiovisual, que la he hecho merecedor de varios reconocimientos. En la actualidad, Meyer, es uno de los talleristas de ARCUPA, un voluntario talentoso que enseña a niños, niñas y jóvenes habitantes del antiguo Bronx, que es posible alcanzar sueños a través de la manifestación artística.

Con tu ayuda los sueños de niños y jóvenes de la ciudad serán posibles

Este domingo 19 de marzo en el Castillo de las Artes, ubicado en la Calle 23 No. 14 - 19, en el barrio Santa Fe, un equipo de “IMPACTA -Líderes con Propósito”, organización experta en potenciar las posibilidades humanas de comprometerse con los sueños personales, colectivos y de construcción de país, se propone apoyar a la Fundación ARCUPA, con el propósito de visibilizar su trabajo comunitario e invitar a otras manos amigas a sumarse a sus objetivos; ofrecer nuevas oportunidades de vida a los niños y niñas.

La iniciativa busca inspirar y convocar para que más personas se sumen mediante donaciones y apoyos para ejecutar actividades artísticas, recoger kit escolares, ropa, zapatos, juguetes o materiales que se requieren para contribuir con la formación de los estudios y proyectos artísticos de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

A esta jornada se suma la firma SmartFilms, con la realización de talleres de producción y creación de cortometrajes por medio de celulares. También el Colectivo de Artistas LA PERFORADORA, hará presencia con la obra “NAUFRAGIO” que ha sido varias veces ganadora de las becas artísticas del distrito, por tener un mensaje especial que busca incentivar la participación de los niños y niñas qué se convierten en los futuros dramaturgos.

El Espectador, como medio consiente y promotor de las causas sociales, también se une a esta poderosa iniciativa, invitando a todas las personas, para que con sus aportes, ya sea en dinero o en especie, hagan parte de las historias transformadoras de la Fundación Arcupa en la ciudad de Bogotá.

Para donaciones en efectivo las puedes realizar a través de: Nequi - 3104669966. Donaciones en especie, es decir, si deseas ofrecer tus servicios como voluntario, donar equipos como cámaras, celulares, vestuario y otros elementos para equipar la fundación, puedes llamar al 3107638947 para coordinar la recepción o transporte. También puedes escribir al correo arcupalaotramirada@gmail.com.

Si deseas conocer más de Arcupa - La otra mirada, te invitamos a ingresar al sitio oficial de la fundación, www.arcupalaotramirada.com.