Nueve óperas del Metropolitan Opera de Nueva York llegan a Cine Colombia

Vuelven a las salas de Cine Colombia las óperas más prestigiosas del mundo, transmitidas en directo desde la Metropolitan Opera de Nueva York (Met Opera). Esta temporada estará disponible en cinco salas en todo el país, incluyendo Bogotá (Multiplex Andino, Avenida Chile y Unicentro), Cali (Multiplex Chipichape) y Medellín (Multiplex Santafé).

El plato principal de esta temporada es Florencia en el Amazonas, una ópera en español inspirada en la obra del nobel colombiano Gabriel García Márquez. También se presentarán dos nuevas producciones de clásicos, ‘Carmen’ y ‘La Forza del Destino’, junto con tres estrenos en el Met: ‘Dead Man Walking’, ‘X: The Life and Times of Malcolm X’ y una nueva producción de Florencia en el Amazonas. Además, se reviven cuatro clásicos: ‘Nabucco’, ‘Roméo et Juliette’, ‘La Rondine’ y ‘Madama Butterfly’.

Ailyn Pérez as Florencia Grimaldi in Daniel Catán’s "Florencia en el Amazonas." Photo: Paola Kudacki / Met Opera Foto: Cortesía

Charlas a través de Zoom y transmisiones en vivo

Como asegura el presidente de la Metropolitan Opera, Peter Gelb: “Estamos seguros de que esta mezcla de ‘lo nuevo y lo probado’ hará que esta edición sea apasionante para el público del programa Live in HD”.

The Met: Live in HD ha sido una iniciativa exitosa que utiliza recursos cinematográficos y tecnología avanzada para acercar la ópera a una audiencia más amplia. Desde su inicio en Colombia en 2009, ha llegado a varias ciudades y ha permitido que más de 285,000 espectadores disfruten de las producciones del Met.

Además de las transmisiones en vivo, Cine Colombia ofrecerá charlas privadas a través de Zoom para brindar contexto histórico y musical y como preámbulo al estreno de cada obra. Esta temporada también presenta adaptaciones contemporáneas de clásicos que exploran temas actuales, como la adaptación de “Carmen” que aborda la violencia de género y las estructuras laborales abusivas, y ‘La Forza del Destino’, que aborda una trágica historia de amor en el mundo moderno.

La ópera del MET comenzará el 21 de octubre de 2023 y se extenderá hasta el 11 de mayo de 2024, con transmisiones en vivo vía satélite a 70 países de todo el mundo. En Colombia, estas producciones serán exclusivas de las salas de Cine Colombia. Aquí puede consultar la ciudad, fechas y pecios.

Esta temporada de ópera en vivo representa una emocionante oportunidad para los amantes de la música clásica en Colombia, que podrán disfrutar de estas producciones de renombre mundial en las salas de cine locales. La ópera sigue siendo una forma de arte vibrante y accesible que puede conmover y cautivar a audiencias de todas las edades.

Conozca las novedades METOPERA 2023 - 2024

Nueve obras se transmitirán en vivo desde la Ópera Metropolitana de Nueva York, en cinco salas de Cine Colombia, del 21 de octubre de 2023 al 11 de mayo de 2024. Desde estrenos modernos hasta producciones clásicas, esta temporada Live HD, presenta un repertorio inigualable. Estrellas del canto, directores de escena de renombre y la excepcional orquesta del Met, bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin, se unirán para ofrecer una experiencia única. La boletería ya está disponible en las taquillas de los teatros programados o a través del portal de Cine Colombia (www.cinecolombia.com).

Este jueves 12 de octubre, a las 5:30 de la tarde, Luis Carlos Aljure, periodista e historiador musical, dará una conferencia virtual vía Zoom, donde contará las novedades de la nueva temporada de The Met: Live in HD 2023-2024.

Si es suscriptor de El Espectador, podrá asistir a la conferencia privada de manera gratuita. Solo debe registrarse aquí. Los cupos son limitados. No pierda esta experiencia enriquecedora y asegure su lugar para la nueva temporada de #MetOpera 2023 - 2024, presentado por Cineco Alternativo y Cine Colombia.

