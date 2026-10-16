Planes en Bogotá: todo lo que debes saber de Cafés de Colombia Expo 2026

Este evento ha tomado relevancia a través de los años, ya que reúne a productores, tostadores, compradores, baristas, investigadores, distribuidores y consumidores…

Hasta el 18 de octubre de 2026, el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias albergará Cafés de Colombia Expo 2026, la feria especializada en cafés especiales más importante de América Latina y el Caribe, organizada por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y Corferias, esta feria agroindustrial prevé reunir a más de 180 expositores directos y superar los 40.600 visitantes.

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Este evento ha tomado relevancia a través de los años, ya que reúne a productores, tostadores, compradores, baristas, investigadores, distribuidores y consumidores en una muestra comercial amplia donde se exhiben más de 150 expositores provenientes de distintos departamentos cafeteros de Colombia. Estos participantes representan la cadena de valor del café, desde la finca hasta el mercado internacional, con propuestas que incluyen cafés especiales, métodos de preparación, innovación en productos y servicios relacionados con el sector.

Adicionalmente, la feria brindó ayuda a las marcas provenientes de Risaralda, uno de los departamentos más golpeados por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 con el pabellón “Risaralda se levanta". Este suceso afectó infraestructuras productivas en la región y la FNC, la Gobernación departamental y el Comité de Cafeteros decidieron priorizar la participación de cerca de 70 familias campesinas afectadas.

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Agenda académica

El día 17 de octubre, Corferias contará con la participación de Héctor Mauricio Delgado, Coordinador de Asignación Almacafé, Felipe Sardi de Libertario, Luis Fernando Vélez, fundador de Amor Perfecto, Eduardo Fonseca , Chief Commercial Officer para Latinoamérica y Germán Bahamón, moderador y Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

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