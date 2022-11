Ropa para bebé recién nacido, ¿qué prendas son necesarias si es mamá primeriza?

Bodies: un infaltable dentro de la lista de ropa para bebés recién nacidos son los bodis, la prenda que por excelente hace parte desde el primer día en la vida de los niños. Con un bodi o varios en el armario, los looks para su recién nacido pueden ser más variados y el cambio de su pañal será más fácil.

Cobija: finalmente una buena cobija o manta no debe faltar. Este accesorio para bebés recién nacidos es clave para que la temperatura de su hijo esté equilibrada con el clima de la ciudad. Recuerde no abrigarlo en exceso para no causar incomodidad o sofocación.