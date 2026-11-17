Organizado por Fenalco y Corferias, el encuentro se desarrolla bajo el concepto “SUBE EL NIVEL”, una invitación a descubrir nuevas posibilidades en el mundo automotor y dar el siguiente paso en movilidad, tecnología y experiencia de conducción. Quienes buscan su primer carro, desean…

Hasta el 22 de noviembre, el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2026 estará en Corferias con más de 70 marcas, más de 600 vehículos en exhibición y una programación que reunirá lanzamientos, innovaciones y experiencias alrededor del mundo automotor.

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Organizado por Fenalco y Corferias, el encuentro se desarrolla bajo el concepto “SUBE EL NIVEL”, una invitación a descubrir nuevas posibilidades en el mundo automotor y dar el siguiente paso en movilidad, tecnología y experiencia de conducción. Quienes buscan su primer carro, desean renovarlo o están explorando otras alternativas podrán conocer diferentes modelos, comparar características y encontrar opciones acordes con sus necesidades y presupuestos.

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“En Corferias nos preparamos para recibir una feria que reunirá en un solo lugar a fabricantes, distribuidores, entidades financieras y empresas de servicios asociadas al sector automotor. Queremos que los visitantes encuentren una oferta diversa, conozcan las novedades del mercado y tengan la oportunidad de comparar alternativas para acercarse a la compra de su próximo vehículo”, señaló Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Corferias para el Salón Internacional del Automóvil.

En los pabellones de Corferias participarán más de 70 marcas, entre ellas Aion, Ambacar, Arcfox, Audi, Auteco, Baic, Bestune, BMW, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Chevrolet Buses y Camiones, Citroën, Citroën Vans, Cupra, Dayun, Deepal, Donfeng Box, Farizon, Faw Trucks, Fiat, Ford, Forland, Foton, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, JAC Eléctricos, Jeep, Jetour, JLR, JMC, JMEV, Karry, KGM, Kia, KYC, Mazda, Mercedes Benz, Mercedes Benz Vans, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Riddara, Rox, Seat, Shineray, Sinotruk, Sitrak, Smart, Subaru, Suzuki, SWM, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah, Xiaoma, Xpeng y Zeekr, con propuestas que abarcarán diferentes segmentos del mercado. Los visitantes encontrarán modelos urbanos, familiares, SUV, deportivos, utilitarios y vehículos eléctricos e híbridos, además de lanzamientos y novedades en diseño, conectividad, seguridad y tecnologías de conducción.

Además de la exhibición de vehículos, los asistentes podrán recibir asesoría especializada de las marcas, conocer alternativas de financiación y acceder a zonas de pruebas de manejo, espacios de lanzamientos y una agenda de actividades.

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