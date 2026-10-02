Dirigida por Michael Showalter, conocido por películas como The Idea of You y producida por Amazon MGM Studios, la cinta lleva al cine la historia de un thriller psicológico que pone en el centro los límites entre la ficción y la realidad, mientras explora secretos…

Este 1 de octubre, Verity: la sombra de un engaño llega a las salas de cine en Colombia. La película, protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, adapta a la gran pantalla la novela homónima de la escritora estadounidense Colleen Hoover, publicada en 2018.

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Verity: la sombra de un engaño: así es la película con Anne Hathaway y Dakota Johnson

Dirigida por Michael Showalter, conocido por películas como The Idea of You y producida por Amazon MGM Studios, la cinta lleva al cine la historia de un thriller psicológico que pone en el centro los límites entre la ficción y la realidad, mientras explora secretos familiares, la lealtad, la manipulación, la atracción y la obsesión.

La historia sigue a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora que atraviesa dificultades y recibe una particular propuesta: convertirse en la escritora fantasma encargada de completar la exitosa serie de novelas de Verity Crawford (Anne Hathaway), una reconocida autora que, después de un accidente, ya no puede continuar escribiendo.

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Para realizar el trabajo, Lowen se traslada a la remota residencia de los Crawford. Allí encuentra lo que parecen ser unas notas autobiográficas inéditas de Verity, en las que aparecen inquietantes confesiones relacionadas con Jeremy Crawford (Josh Hartnett), el esposo de la escritora, y con la vida de la familia.

A partir de ese descubrimiento, Lowen comienza a enfrentarse a una serie de revelaciones que hacen cada vez más difícil distinguir entre lo que ocurrió realmente y lo que pudo haber sido escrito como ficción. La manipulación, la atracción y la obsesión se convierten entonces en elementos centrales de una historia en la que cada nueva revelación puede cambiar la percepción de los personajes y de los acontecimientos.

La película cuenta con guion de Nick Antosca y Colleen Hoover y tiene entre sus productores a Antosca, Anne Hathaway, Alex Hedlund y Hoover. Además de Hathaway, Johnson y Hartnett, el reparto incluye a Brady Wagner, Asel Swango, Daniel Echevarria e Ismael Cruz Córdova.

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