Tras haber agotado boletería en los tres días de sus encuentros anteriores como Medellín con la edición Parchados y Esencia Local en Bogotá, en esta edición vuelve a la capital para su tradicional cita de cierre de año, con la excusa de hacer una pausa, reencontrarse y brindar por lo vivido antes de que termine el año.

Del 27 al 29 de noviembre, Vino al Parque celebrará su novena edición en Bogotá con más de 1.100 referencias de vino, 15 catas, una variada oferta gastronómica y una agenda musical en vivo.

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Vino al Parque regresa a Bogotá en noviembre con su novena edición: todo lo que debe saber

A lo largo de nueve ediciones, esta propuesta ha logrado desmitificar el consumo del vino en Latinoamérica, alejándolo de los protocolos rígidos para acercarlo a una comunidad diversa. Con una premisa sencilla, no hace falta ser experto en vino para disfrutarlo. Bajo esa filosofía, el evento reúne a un público que no se define por su edad, sino por su forma de habitar la ciudad y de valorar una conversación espontánea, una buena canción o un atardecer al aire libre.

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Un recorrido por más de mil etiquetas

El vino será, como siempre, el hilo conductor de las tres jornadas. Los asistentes podrán explorar más de 1.100 referencias seleccionadas, un formato pensado para viajar sin prisa por distintas cepas, regiones y países. La selección abarcará tintos, blancos, rosados, espumantes y etiquetas poco convencionales, diseñadas tanto para paladares experimentados como para quienes apenas dan sus primeros pasos en este universo.

Para quienes buscan profundizar un poco más y les interesa aprender sobre vinos, la agenda contará con 15 Catas al Parque, estas sesiones, guiadas por expertos y expositores, están planteadas como experiencias sensoriales cercanas y dinámicas, ideales para entender qué hay detrás de cada sabor.

Para acompañar las copas, el festival contará con más de 14 propuestas gastronómicas de restaurantes reconocidos, que llevarán platos insignia y preparaciones creadas especialmente para el evento, facilitando el maridaje durante todo el día.

Por su parte, la música marcará el ritmo de cada jornada entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m. El cartel reúnirá a más de 15 bandas locales, DJ sets e invitados especiales, con una curaduría pensada para conectar a distintas generaciones y acompañar la transición del día hacia la noche.

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